Nie żyje 32-letni zawodnik. Przez lata grał w polskich klubach

Nie żyje Giga Mamagulashvili, były zawodnik Arki Gdynia. Rugbista z Gruzji od lat występował na polskich boiskach.

Portret czarno-biały zawodnika rugby Gigiego Mamagulashviliego w stroju sportowym.
fot. Rugby Club Koszalin
Zmarł Giga Mamagulashvili, były zawodnik Arki Gdynia
  • Rugby Club Arka Gdynia ogłosiła śmierć byłego zawodnika Giga Mamagulashviliego
  • Mamagulashvili miał 32 lata
  • Grał w polskich klubach, w tym z Koszalina i Poznania
  • Przyczyna śmierci nie została podana

Klub Life Style Catering Rugby Club Arka Gdynia poinformował o śmierci byłego zawodnika klubu. 

 

"Z przykrością informujemy, że odszedł nasz kolega Giga Mamagulashvili. W zeszłym sezonie mieliśmy przyjemność grać z nim kilka meczów" - napisano w oficjalnym komunikacie. 

 

32-latek od dawna grał w polskich klubach, reprezentując barwy między innymi zespołów z Koszalina czy Poznania.

 

Przyczyny śmierci rugbisty nie są znane.

