Nie żyje 32-letni zawodnik. Przez lata grał w polskich klubach

Rugby Club Arka Gdynia poinformował o śmierci byłego zawodnika klubu.

"Z przykrością informujemy, że odszedł nasz kolega Giga Mamagulashvili. W zeszłym sezonie mieliśmy przyjemność grać z nim kilka meczów" - napisano w oficjalnym komunikacie.

32-latek od dawna grał w polskich klubach, reprezentując barwy między innymi zespołów z Koszalina czy Poznania.

Przyczyny śmierci rugbisty nie są znane.

