Nie żyje 32-letni zawodnik. Przez lata grał w polskich klubach
Nie żyje Giga Mamagulashvili, były zawodnik Arki Gdynia. Rugbista z Gruzji od lat występował na polskich boiskach.
Zmarł Giga Mamagulashvili, były zawodnik Arki Gdynia
- Rugby Club Arka Gdynia ogłosiła śmierć byłego zawodnika Giga Mamagulashviliego
- Mamagulashvili miał 32 lata
- Grał w polskich klubach, w tym z Koszalina i Poznania
- Przyczyna śmierci nie została podana
Klub Life Style Catering Rugby Club Arka Gdynia poinformował o śmierci byłego zawodnika klubu.
"Z przykrością informujemy, że odszedł nasz kolega Giga Mamagulashvili. W zeszłym sezonie mieliśmy przyjemność grać z nim kilka meczów" - napisano w oficjalnym komunikacie.
32-latek od dawna grał w polskich klubach, reprezentując barwy między innymi zespołów z Koszalina czy Poznania.
Przyczyny śmierci rugbisty nie są znane.
