Reprezentacja Polski siatkarzy pod wodzą Nikoli Grbicia osiągnęła już wiele sukcesów, a co ciekawe - ze względu na specyfikę dyscypliny i jej kalendarz - kilka z nich przypada na te same sezony. Co jest zatem najtrudniejsze w pracy selekcjonera reprezentacji, którą trzeba przygotować, nie do jednej, ale do kilku kluczowych imprez w krótkim czasie?

ZOBACZ TAKŻE: Znany w Polsce trener uratuje siatkarskie gwiazdy? Niedawno został zwolniony



- To jest bardzo dobre pytanie i jestem chętny, bo mamy dużo dobrych zawodników. Jest Słowenia, Japonia - dużo zespołów, które mają świetną szóstkę, ale gdy ktoś wypada jakość gry nie jest już taka sama. Mamy dużo zawodników, z którymi możemy zostać na tym samym poziomie, ale zrobić to trzy razy w sześć miesięcy, to trudne zadanie. Są zawodnicy, którzy muszą mieć świetną formę na końcu sezonu klubowego, na końcu Ligi Narodów i na końcu mistrzostw świata. W trakcie tego okresu jest praca z zawodnikami, którzy nie grają w play-offach, którzy są młodzi i nie mają doświadczenia, których poziom nie jest taki sam i musisz ich zbudować. Ogarnąć to wszystko z oczekiwaniami jakie są w Polsce, gdy musimy wracać z każdej imprezy z medalami, nie jest łatwo. Ale nie myślę o tym dużo, bo to nie pomaga. Co mam do oczekiwań innych? Do tego jak myślą? - powiedział Nikola Grbić.



Utytułowany trener zdradził także, że nie czyta komentarzy i artykułów w internecie, ponieważ koncentruje się na innych aspektach.



- Rozmawiam cały czas z trenerami, zawodnikami, swoimi asystentami, aby zrobić to co najlepsze. To jedyne o czym myślę. Co można zrobić, aby zawodnicy, którzy grają najwięcej spotkań byli najlepsi w momencie, gdy ich potrzebujemy. Problem jest również z kontuzjami. W zeszłym sezonie przestałem liczyć po jedenastej. Mamy cały czas podróże i mało czasu na treningi. To są rzeczy, które są trudne, ale na końcu staram się robić to co wydaje mi się najlepsze. Dlatego nie czytam komentarzy, artykułów. To nie pomaga w niczym - dodał szkoleniowiec.



Selekcjoner odniósł się również do potencjalnej krytyki jaką wyrażają w internecie kibice reprezentacji.



- Ludzie, którzy komentują nie są źli, ale nie wiedzą jak wygląda cała sytuacja. Nie mają tej wiedzy jaką my mamy. Teraz mamy okres do igrzysk w Los Angeles, gdzie jest inaczej teraz. Mamy zawodników, którzy mogą grać w Los Angeles, ale trudno oczekiwać, że muszą grać w mistrzostwach Europy, Lidze Narodów, mistrzostwach świata i mieć świetną formę na igrzyskach. To nie jest możliwe, tak samo jak również rozwijać młode talenty, które potrzebują czasu na boisku - podsumował selekcjoner Grbić.



Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem w materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport