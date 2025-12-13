Oleksiejczuk - Almeida. Wynik walki UFC. Debiut Oleksiejczuka - kto wygrał?

W swoim debiucie Polak zmierzy się z Cesarem Almeidą. Będzie to piąty występ Brazylijczyka w UFC, a jego bilans jest naprawdę dobry: trzy zwycięstwa i tylko jedna porażka (niejednogłośną decyzją z Romanem Kopylovem). Almeida nieraz pokazał, że potrafi znokautować - pokonał przed czasem Abdula Razaka Alhassana i Dylana Budkę, a Ihora Potierię wypunktował.

Dla młodszego brata Michała Oleksiejczuka będzie to debiut w UFC. Cezary Oleksiejczuk ma na swoim koncie wiele walk, był też mistrzem FEN. Jak poradzi sobie w najlepszej organizacji MMA na świecie?

Oleksiejczuk - Almeida. Wynik walki UFC. Kto wygrał?

Wynik walki Oleksiejczuk - Almeida poznamy w godzinach porannych polskiego czasu w niedzielę 14 grudnia. O tym, kto wygrał walkę Oleksiejczuk - Almeida, poinformujemy tuż po zakończeniu tego starcia.

