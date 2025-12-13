Oto partnerki siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

Siatkówka

Oto partnerki siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów. Z kim są związani zawodnicy tego klubu PlusLigi?

Sezon PlusLigi trwa w najlepsze. Przed startem rozgrywek eksperci typowali, że Asseco Resovia powalczy o końcowy triumf w siatkarskiej ekstraklasie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tak dziś wygląda Katarzyna Skowrońska. Słynna siatkarka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)

 

Piłkarze klubu z Rzeszowa mogą liczyć na wyjątkowe wsparcie - swoich rodzin czy partnerek.

 

Z kim są związani zawodnicy Resovii?

Partnerki siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów: 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ASSECO RESOVIA RZESZÓWPLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: PGE Projekt Warszawa - Volley Haasrode Leuven. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 