Oto partnerki siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)
Oto partnerki siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów. Z kim są związani zawodnicy tego klubu PlusLigi?
Sezon PlusLigi trwa w najlepsze. Przed startem rozgrywek eksperci typowali, że Asseco Resovia powalczy o końcowy triumf w siatkarskiej ekstraklasie.
ZOBACZ TAKŻE: Tak dziś wygląda Katarzyna Skowrońska. Słynna siatkarka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)
Piłkarze klubu z Rzeszowa mogą liczyć na wyjątkowe wsparcie - swoich rodzin czy partnerek.
Z kim są związani zawodnicy Resovii?
Partnerki siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów:
Przejdź na Polsatsport.pl
Oto partnerki siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: PGE Projekt Warszawa - Volley Haasrode Leuven. Skrót meczu