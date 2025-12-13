PlusLiga. PGE Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Gdzie oglądać? Transmisja TV stream online

PGE Projekt Warszawa udanie rozpoczął obecny sezon. Z dziesięciu dotychczas rozegranych meczach, aż osiem razy wygrał i zapisał na swym koncie 22 punkty. Ostatnie ligowe mecze przyniosły wyjazdowe zwycięstwa po 3:0 z Cuprum Stilonem Gorzów i Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa. Stołeczna drużyna od wygranej w trzech setach z Volley Haasrode Leuven rozpoczęła również zmagania w Lidze Mistrzów.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w obecnym sezonie gra w kratkę. Uzbierała dotychczas 16 punktów, pięć spotkań wygrywając i ponosząc pięć porażek. Kędzierzynianie wygrali dwa ostatnie ligowe starcia - 3:2 ze Ślepskiem Malow Suwalki oraz 3:1 z Cuprum Stilonem Gorzów.

Drużyna ze stolicy rozegrała z ZAKSĄ już 64 w PlusLidze. Wygrała zaledwie piętnaście z nich, w aż 49 spotkaniach lepsi byli kędzierzynianie. W poprzednim sezonie dwukrotnie lepszy był jednak Projekt, który zarówno u siebie, jak i na wyjeździe rozstrzygnął rywalizację w trzech setach. Kto wygra tym razem?

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w niedzielę 14 grudnia o godzinie 17.30 na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godziny 17.00.

