Przerażające sceny na polskiej gali. Legenda brutalnie znokautowana. "Trzeba kończyć" (WIDEO)

Miszczenko i Dudek zmierzyli się na zasadach bokserskich. Reprezentant Ukrainy brutalnie znokautował Polaka, posyłając go na deski potężnym ciosem. W ringu błyskawicznie zameldowali się lekarze i pomogli 41-latkowi.

- Trzeba kończyć karierę - przyznali zgodnie komentujący ten pojedynek Andrzej Kostyra i Krzysztof Kosedowski, rekomendując Dudkowi zakończenie zawodowych startów.

MIRRA Rocky Boxing Night: Wyniki i skróty walk (WIDEO)

Dudek to legenda polskich sportów walki. Przez lata występował na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o kick-boxing. Walczył w federacji Glory, był także mistrzem Babilon.

Dudek znokautowany na gali Rocky Boxing Night:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Maksym Miszczenko (11-3-1) pokonał Rafała Dudka (3-3-1) przez KO w trzeciej rundzie.

BS, Polsat Sport