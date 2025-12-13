Przerażające sceny na polskiej gali. Legenda brutalnie znokautowana. "Trzeba kończyć" (WIDEO)

Sporty walki

Maksym Miszczenko pokonał Rafała Dudka na gali MIRRA Rocky Boxing Night. Reprezentant Ukrainy brutalnie znokautował Polaka w trzeciej rundzie.

Ring bokserski z leżącym zawodnikiem, wokół którego zgromadziły się osoby.
fot. Polsat Sport
Maksym Miszczenko pokonał Rafała Dudka na gali MIRRA Rocky Boxing Night.

Miszczenko i Dudek zmierzyli się na zasadach bokserskich. Reprezentant Ukrainy brutalnie znokautował Polaka, posyłając go na deski potężnym ciosem. W ringu błyskawicznie zameldowali się lekarze i pomogli 41-latkowi.

 

- Trzeba kończyć karierę - przyznali zgodnie komentujący ten pojedynek Andrzej Kostyra i Krzysztof Kosedowski, rekomendując Dudkowi zakończenie zawodowych startów.

 

MIRRA Rocky Boxing Night: Wyniki i skróty walk (WIDEO)

 

Dudek to legenda polskich sportów walki. Przez lata występował na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o kick-boxing. Walczył w federacji Glory, był także mistrzem Babilon.

Dudek znokautowany na gali Rocky Boxing Night:

Maksym Miszczenko (11-3-1) pokonał Rafała Dudka (3-3-1) przez KO w trzeciej rundzie.

BS, Polsat Sport
BOKSRAFAŁ DUDEKSPORTY WALKI
