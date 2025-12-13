Przerażające sceny na polskiej gali. Legenda brutalnie znokautowana. "Trzeba kończyć" (WIDEO)
Maksym Miszczenko pokonał Rafała Dudka na gali MIRRA Rocky Boxing Night. Reprezentant Ukrainy brutalnie znokautował Polaka w trzeciej rundzie.
Miszczenko i Dudek zmierzyli się na zasadach bokserskich. Reprezentant Ukrainy brutalnie znokautował Polaka, posyłając go na deski potężnym ciosem. W ringu błyskawicznie zameldowali się lekarze i pomogli 41-latkowi.
- Trzeba kończyć karierę - przyznali zgodnie komentujący ten pojedynek Andrzej Kostyra i Krzysztof Kosedowski, rekomendując Dudkowi zakończenie zawodowych startów.
Dudek to legenda polskich sportów walki. Przez lata występował na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o kick-boxing. Walczył w federacji Glory, był także mistrzem Babilon.
Dudek znokautowany na gali Rocky Boxing Night:
Maksym Miszczenko (11-3-1) pokonał Rafała Dudka (3-3-1) przez KO w trzeciej rundzie.