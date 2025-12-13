Siatkarska sobota na antenach Polsatu! Sprawdź plan transmisji

Siatkarską sobotę rozpoczniemy od Magazynu #7Strefa. Gościem specjalnym tego wydania będzie Nikola Grbić. Selekcjoner reprezentacji Polski zasiądzie w naszym studiu i porozmawia z prowadzącymi oraz ekspertami.

Później rozpoczniemy już maraton meczów. Najpierw zapraszamy na starcie Metalkas Pałac Bydgoszcz - UNI Opole. To jedyne zaplanowane na sobotę spotkanie Tauron Ligi. Po nim zaproponujemy trzy ciekawe konfrontacje w PlusLidze.



To jednak nie wszystko. Równocześnie będzie można oglądać zmagania w Klubowych Mistrzostwach Świata. W sobotę odbędą się dwa półfinały. W jednym z nich klub Joanny Wołosz - A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano - zmierzy się z Osasco Sao Cristovao Saude.

Plan siatkarskich transmisji - 13.12:

11:00 - Magazyn #7Strefa; Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl

12:30 Metalkas Pałac Bydgoszcz - UNI Opole; Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

14:45 Asseco Resovia Rzeszów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa; Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

16:50 Savino Del Bene Volley Scandicci - Dentil/Praia Clube; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

17:30 Barkom Każany Lwów - JSW Jastrzębski Węgiel; Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

20:00 Ślepsk Malow Suwałki - InPost ChKS Chełm; Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

20:20 A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano - Osasco Sao Cristovao Saude; Polsat Sport 2, Polsat Box Go

20:25 Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Il Bisonte Firenze; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go