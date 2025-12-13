Siatkarze się zbuntowali! Rywal Fornala i Śliwki podjął ostateczny krok

To miało być kolejne zwykłe spotkanie tureckiej ligi siatkarzy, ale tak się nie stało. Mowa o starciu 10. kolejki Efeler League, w którym Rams Global Cizre Belediyespor podejmował Galatasaray z Jeanem Patrym i Thomasem Jaeschkiem w składzie. Gospodarze wyszli co prawda na boisko, ale pojawili się na nim tylko po to, aby pokazać specjalny transparent, który stanowił jednocześnie apel o pomoc.

Ostatni klub w tabeli boryka się z ogromnymi problemami finansowymi od początku sezonu. Zespół zrezygnował wcześniej z udziału w Pucharze Turcji, a część zawodników rozwiązała kontrakty szukając nowych pracodawców. Zdesperowani siatkarze, którzy pozostali w klubie wyszli zatem na mecz z wymownym transparentem "Opuszczony klub opuszczonego miasta".

- Ta sytuacja nie jest wyborem ani decyzją sportową; jest nieuniknionym skutkiem niedociągnięć finansowych, logistycznych i administracyjnych, w których znajduje się klub. Siatkarska Reprezentacja Gminy Cizre mimo wszystkich wyzwań kontynuowała dotychczasową walkę na boisku; okazało się jednak, że trwałość zespołu nie jest w tym momencie możliwa bez wsparcia - napisał klub w komunikacie opublikowanym na Instagramie.

Klub z Cizre zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i nie zdobył jeszcze punktów w tym sezonie. Pierwszy w tabeli jest Ziraat Bankasi Ankara, którego barwy reprezentuje Tomasz Fornal. NA drugim miejscu plasuje się Halkbank Ankara z Aleksandrem Śliwką w składzie.

Polsat Sport