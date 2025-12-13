Siatkarze Ślepska wygrzebali się z dna tabeli! Pewnie wygrali ważne starcie

Premierowa odsłona przyniosła wyrównaną grę obu ekip, a przewaga przechodziła z rąk do rąk - najpierw mieli ją suwalczanie (10:8), a kilka chwil później goście (12:14). Gospodarze wygrali serię akcji przy zagrywkach Jana Nowakowskiego (19:15). Siatkarze ChKS nie rezygnowali, w końcówce złapali kontakt po asie Remigiusza Kapicy (23:22). Ślepsk utrzymał jednak przewagę, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Asparuh Asparuhow (25:23).

Goście udanie rozpoczęli drugą partię (5:8), ale siatkarze Ślepska szybko odrobili straty i gra znów na pewien czas się wyrównała. Ważny dla losów seta okazał się fragment, w którym gospodarze odskoczyli na trzy oczka (19:16). Od tego momentu wyraźnie przeważali i rozegrali końcówkę po swojej myśli. Grali skuteczniej od rywali w ataku, popełnili mniej błędów, dokładali też punkty blokiem - jeden z nich zamknął tę część meczu (25:18).

Siatkarze Ślepska nie zwalniali tempa i od początku trzeciego seta nadawali ton wydarzeniom na boisku. Gdy Henrique Honorato popisał się trzema asami serwisowymi, prowadzili 7:3. Później utrzymywali wyraźną przewagę (12:7, 18:11) i zmierzali po zwycięstwo. Przyjezdni próbowali jeszcze nawiązać walkę, asa zaserwował Remigiusz Kapica (18:14), ale suwalczanie szybko odzyskali kontrolę. Punktowy blok dał im piłkę meczową (24:16), a spotkanie zamknął skutecznym atakiem Bartosz Filipiak (25:18).

Najwięcej punktów: Bartosz Filipiak (15), Asparuh Asparuhov (12), Henrique Honorato (10) – Ślepsk; Remigiusz Kapica (13), Paweł Rusin (10) – ChKS. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku (51%-44%), lepiej punktowali blokiem (10-6) i popełnili zdecydowanie mniej błędów od rywali (13, przy 24 ChKS). MVP: Karol Jankiewicz.

Ślepsk Malow Suwałki – InPost ChKS Chełm 3:0 (25:23, 25:18, 25:18)

Ślepsk: Asparuh Asparuhov, David Smith, Karol Jankiewicz, Henrique Honorato, Jan Nowakowski, Bartosz Filipiak – Bartosz Mariański (libero) oraz Damian Wierzbicki. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

ChKS: Amirhossein Esfandiar, Remigiusz Kapica, Mariusz Marcyniak, Paweł Rusin, Łukasz Swodczyk, Jay Blankenau – Kazuma Sonae (libero) oraz Daniel Ostaszewski (libero), Rune Fasteland, Jędrzej Goss, Tomasz Piotrowski, Grzegorz Jacznik, Jakub Turski. Trener: Krzysztof Andrzejewski.

