Szczęsny poza kadrą Barcelony! Klub wydał komunikat

Wojciech Szczęsny nie znalazł się w kadrze meczowej FC Barcelona na spotkanie z Osasuną. Kataloński klub wydał komunikat w tej sprawie.

Piłkarz FC Barcelona w stroju bramkarskim wykonuje ćwiczenie na boisku treningowym.
fot. PAP/EPA
W sobotę Barcelona rozegra mecz w ramach 16. kolejki La Liga. Rywalem Katalończyków będzie Osasuna. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30.

 

Wczesnym popołudniem kataloński klub wydał komunikat w sprawie Wojciecha Szczęsnego. Jak się okazało - polski bramkarz nie znalazł się w kadrze meczowej.

 

"Bramkarz pierwszego zespołu Wojciech Szczęsny nie zagra w dzisiejszym meczu z Osasuną z powodu zapalenia żołądka i jelit" - czytamy w oświadczeniu. 

 

Szczęsny wystąpił w tym sezonie w dziewięciu meczach we wszystkich rozgrywkach. 

