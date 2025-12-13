Szczęsny poza kadrą Barcelony! Klub wydał komunikat

W sobotę Barcelona rozegra mecz w ramach 16. kolejki La Liga. Rywalem Katalończyków będzie Osasuna. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30.

Wczesnym popołudniem kataloński klub wydał komunikat w sprawie Wojciecha Szczęsnego. Jak się okazało - polski bramkarz nie znalazł się w kadrze meczowej.

"Bramkarz pierwszego zespołu Wojciech Szczęsny nie zagra w dzisiejszym meczu z Osasuną z powodu zapalenia żołądka i jelit" - czytamy w oświadczeniu.

Szczęsny wystąpił w tym sezonie w dziewięciu meczach we wszystkich rozgrywkach.