Włoski finał KMŚ siatkarek! Drużyna Joanny Wołosz zagra o złoto

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarek 2025 są rozgrywane w dniach od 9–14 grudnia w brazylijskim mieście Sao Paulo. Wystartowało w nich osiem drużyn, podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły. Tytułu najlepszej drużyny globu bronią siatkarki Imoco Volley.

Zobacz także: Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy 2025. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

W półfinałach doszło do dwóch konfrontacji włosko-brazylijskich. W obu górą były drużyny ze Starego Kontynentu.

Siatkarki Savino Del Bene Scandicci pokonały Dentil Praia Clube 3:0, ale dwa pierwsze sety tej konfrontacji były bardzo wyrównane. Najlepiej punktującą zawodniczką meczu była Ekaterina Antropova, która wywalczyła dla zwycięskiej ekipy 20 oczek.

Prosecco DOC Imoco Conegliano przegrało premierową partię meczu z Osasco Sao Cristovao Saude, ale później z seta na set coraz bardziej dominowało na parkiecie. W efekcie ekipa z Italii wygrała 3:1 i stanie przed szansą obrony trofeum. Najwięcej punktów w półfinałowym starciu wywalczyła Gabi - 18.

Wyniki KMŚ siatkarek 2025:

2025-12-13: Savino Del Bene Scandicci – Dentil Praia Clube 3:0 (25:23, 26:24, 25:19) /półfinał

2025-12-13: Prosecco DOC Imoco Conegliano – Osasco Sao Cristovao Saude 3:1 (21:25, 25:23, 25:16, 25:16) /półfinał

2025-12-14: Dentil Praia Clube – Osasco Sao Cristovao Saude (niedziela, godzina 17.20; transmisja – Polsat Sport 3) /mecz o 3. miejsce

2025-12-14: Savino Del Bene Scandicci – Prosecco DOC Imoco Conegliano (niedziela, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport 3) /finał.

KMŚ SIATKAREK - WYNIKI I TABELE