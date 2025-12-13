Za nami XVI edycja ORLEN Handball Mini Ligi

Była to niewątpliwie wielka chwila dla wszystkich uczestników. Zawody rozegrano bowiem w ORLEN Arenie, w której na co dzień grają zawodnicy z pierwszej drużyny ORLEN Wisły Płock. Mecze toczono na 1/3 boiska.

W turnieju wzięli udział chłopcy i dziewczynki z V klas. Łącznie zgłosiło się 29 drużyn.

XVI edycja ORLEN Handball Mini Ligi rozpoczęła się 13 września i miała wielki finał 13 grudnia w Płocku.

W wielkim finale młode zawodniczki SKF Orlen Wisła II Płock pokonały rywalki z SP 357 Warszawa. Z kolei wśród chłopców najlepsi okazali się zawodnicy SP 357 Warszawa, którzy ograli przeciwników z SP 21 I Płock.

