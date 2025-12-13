Za nami XVI edycja ORLEN Handball Mini Ligi

Piłka ręczna

XVI edycja ORLEN Handball Mini Ligi za nami! Najlepsi w całym turnieju okazali się chłopcy z SP 357 Warszawa i dziewczynki z SKF Orlen Wisła II Płock.

Grupa dzieci w strojach sportowych siedzi na środku boiska hali sportowej.
fot. Polsat Sport
Młodzi adepci piłki ręcznej na zakończeniu ORLEN Handball Mini Ligi

Była to niewątpliwie wielka chwila dla wszystkich uczestników. Zawody rozegrano bowiem w ORLEN Arenie, w której na co dzień grają zawodnicy z pierwszej drużyny ORLEN Wisły Płock. Mecze toczono na 1/3 boiska.

 

W turnieju wzięli udział chłopcy i dziewczynki z V klas. Łącznie zgłosiło się 29 drużyn.

 

XVI edycja ORLEN Handball Mini Ligi rozpoczęła się 13 września i miała wielki finał 13 grudnia w Płocku.

 

W wielkim finale młode zawodniczki SKF Orlen Wisła II Płock pokonały rywalki z SP 357 Warszawa. Z kolei wśród chłopców najlepsi okazali się zawodnicy SP 357 Warszawa, którzy ograli przeciwników z SP 21 I Płock.

portalplock.pl
