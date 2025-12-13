Gdzie oglądać Zimowy Magazyn Olimpijski?

Hamar, Klingenthal, Cortina d'Ampezzo i Lillehammer. Wiodące tematy "Zimowego Magazynu Olimpijskiego" to ostatnie zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim przed końcem kwalifikacji olimpijskich i kolejne medale Polaków oraz pucharowe zmagania w skokach narciarskich, snowboardzie alpejskim i bobslejach. Posłuchamy między innymi rozmowy Aleksandry Szutenberg z naszą bobsleistką Klaudią Adamek, która po występie na letnich igrzyskach w Tokio w lekkoatletyce, jest na dobrej drodze by wystąpić wraz z Lindą Weiszewski na olimpijskim torze w Cortinie i wejść do historii polskiego sportu.

Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej w naszym zimowym studiu będą członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego i ekspert Polsatu Sport - Rafał Kot, komentator bobslejów i ekspert Polsatu Sport - Grzegorz Pajda oraz dziennikarz sportowy i specjalista od sportów zimowych - Krzysztof Rawa.

W programie połączymy się również z panią porucznik Iwoną Januszyk. Z reprezentantką Polski w skialpinizmie, która wraz z Janem Elantkowskim zapewniła sobie właśnie olimpijską kwalifikację porozmawia Kinga Sylwestrzak. Zajrzymy także do Paryża, gdzie polska delegacja na czele z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim spotkała się z gospodarzami ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich. Projekt "Polska 2040" zaczyna powoli nabierać ksztaltów.

Zimowy Magazyn Olimpijski w niedzielę o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.