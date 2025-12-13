Znany w Polsce trener uratuje siatkarskie gwiazdy? Niedawno został zwolniony

Informację o potencjalnym zatrudnieniu Gardiniego podał Jakub Balcerzak w serwisie X. Włoski szkoleniowiec prowadził w tym sezonie Olympiakos Pireus, ale został zwolniony z klubu w trakcie rozgrywek. W kontekście nazwiska trenera spekulowało się również o możliwości objęcia przez niego Norwida Częstochowa, ale ostatecznie pracy w tym klubie pojdął się Ljubomir Travica.

Jak się okazuje - Gardini może również wystąpić w roli "ratownika", lecz tym razem w Turcji. Galatasaray, które jest zainteresowane usługami szkoleniowca notuje słaby sezon mimo świetnych zawodników w składzie. Klub ze Stambułu reprezentują Jean Patry, Stephen Maar i Thomas Jaeschke. Poprzednim i oficjalnie już pożegnanym trenerem był Turek - Umut Cakir.



Gardini, który został zwolniony w listopadzie trafił do Olympiakosu w sezonie 2024/2025. Wcześniej pracował między innymi w PGE GiEK Skrze Bełchatów, Jastrzębskim Węglu, Gas Sales Piacenza, ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle i Indykpolu AZS-ie Olsztyn.

