Zostały mu tylko dwa kilometry do domu. 15-letni Antoni miał przed sobą wielką karierę

Trenerzy wróżyli mu wielką karierę



Na co dzień Antoni Juroszek trenował skoki narciarskie oraz kombinację norweską w klubie KS Wisła Ustronianka. To potwierdzało jego wszechstronność jako młodego sportowca. Trenerzy oraz bliscy wiązali z nim spore nadzieje. Jako nastolatek należał do najlepszych zawodników w Polsce w swojej kategorii wiekowej. Trenował pod okiem Jarosława Koniora.

W sezonie 2011/2012 zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu młodzieżowego LOTOS Cup. Rok później cieszył się ze srebrnego medalu Ogólnopolskich Spotkań UKS-ów, które w tej kategorii wiekowej uznawane są za nieoficjalne mistrzostwa Polski. Jako skoczek rozwijał się bardzo dobrze i coraz mocniej zaznaczał swoją obecność wśród rówieśników.

Jak zmarł Antoni Juroszek? Biegacz dostrzegł jego ciało w zaspie



Na nastoletniego sportowca w Istebnej natknął się jeden z biegaczy. To on w śnieżnej zaspie dostrzegł ciało, po czym natychmiast zaalarmował służby. Niestety na ratunek było już za późno. Młody Antoni Juroszek zamarzł. Odnaleziono go dokładnie 7 kwietnia 2013 roku.

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie potwierdziła, że Antoni Juroszek zmarł z wychłodzenia organizmu, a do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Wciąż nie wiadomo, co tak naprawdę się stało. Jedna z hipotez wskazuje na to, że młody skoczek, wracając z imprezy w gronie znajomych lub z karczmy prowadzonej przez swojego ojca, postanowił chwilę odpocząć. Możliwe, że zasnął i już się nie wybudził. Panowały wtedy bardzo trudne warunki atmosferyczne, w tym silny mróz.

Pogrzeb Antoniego Juroszka odbył się 11 kwietnia w kościele Dobrego Pasterza w centrum Istebnej. Do dziś młodego Antosia wspominają bliscy i przyjaciele. Jego kolega Daniel Okas nagrał po fińsku utwór na jego cześć o tytule "Pari Pisaara".

Jego brat skacze w Pucharze Świata



Po ponad 12 latach po śmierci swojego brata w Pucharze Świata z powodzeniem występuje Kacper Juroszek. W sezonie 2025/26 wyrasta na jednego z liderów polskiej kadry, regularnie punktując w najważniejszych zawodach.

Polsat Sport