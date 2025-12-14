Były trener Korony Kielce eksplodował. Te słowa usłyszał od kibiców
Były trener Korony Kielce Jose Rojo Martin Pacheta, który prowadzi obecnie Granadę, dosłownie eksplodował po ostatniej porażce. Nie wytrzymał po tym, co usłyszał od kibiców.
- Jestem zmęczony tym, że nazywają mnie s********** - wypalił Hiszpan podczas konferencji prasowej. - Nie lubię, jak ktoś mówi, że *** na moją mamę albo p******* moich zmarłych - przekazał, wyznając, co usłyszał po meczu ze strony kibiców. - To okropne, prawda? Właśnie to mi się przydarzyło - dodał. I wystosował konkretny apel: Widzę, że wszyscy są chronieni, ale chcę, żeby chroniono też mnie.
ZOBACZ TAKŻE: Piąty mecz z rzędu bez wygranej! Jagiellonia straciła punkty w PKO BP Ekstraklasie
Prowadzony przez Pachetę zespół po fatalnym początku sezonu zaczął później zdobywać punkty. Trudno zatem zrozumieć fanów, zwłaszcza że była to dopiero druga porażka w ostatnich 13 meczach. Mimo to drużyna zajmuje dopiero 19. miejsce na zapleczu La Liga, mając 20 pkt na koncie i znajdując się w strefie spadkowej.
Szkoleniowiec jest znany w Polsce z czasu, kiedy w latach 2013-14 trenował Koronę Kielce. Potem prowadził jeszcze m.in. Herculesa, Real Valladolid czy w 2023 roku występujący w La Liga Villarreal.Przejdź na Polsatsport.pl