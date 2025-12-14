Co za nokaut podczas gali UFC! Ustrzelił rywala backfistem (WIDEO)

Pojedynek toczył się pod dyktando Gruzina, mimo iż już na samym początku walki kopnięcie Argentyńczyka spowodowało, że na piszczelu Chikadze pojawiło się groźnie wyglądające rozcięcie. "Ninja" zapisał na swoje konto pierwszą rundę na kartach punktowych, co wymusiło na Vallejosie podkręcenie tempa.

"El Chino" natychmiastowo wyprowadził świetną akcję ofensywną i uderzył rywala precyzyjnym backfistem lewą ręką. Chikadze osunął się bezwładnie na matę, a Aregntyńczyk dokończył dzieła w parterze, zasypując go kilkoma celnymi łokciami. Arbiter był zmuszony przerwać starcie.

Dla 24-latka jest to trzecie zwycięstwo w UFC i szósta z rzędu zawodowa wygrana. Jako że Chikadze zajmował 15. miejsce w oficjalnym rankingu kategorii piórkowej, jest wielce prawdopodobne, że w nowym zestawieniu w czołowej piętnastce zobaczymy już reprezentanta Argentyny.



Warto przypomnieć, że podczas tej samej gali swój debiut w UFC zaliczył Cezary Oleksiejczuk. Polak w bardzo dobrym stylu rozpoczął karierę w największej federacji MMA na świecie i pokonał Cesara Almeidę jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

Skrót walki Chikadze - Vallejos: