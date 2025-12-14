Co za występ Polki! Po raz drugi na podium
Kaja Ziomek-Nogal znowu na podium PŚ w Hamar! Polka zajęła drugie miejsce w rywalizacji na 500 m. Tym samym powtórzyła swój piątkowy wynik.
Kaja Ziomek-Nogal
Kaja Ziomek-Nogal 2. w niedzielnej rywalizacji na 500 m w PŚ w Hamar
Ceremonia medalowa z udziałem Kai Ziomek-Nogal po niedzielnej rywalizacji na 500 m w PŚ w Hamar
Ziomek-Nogal uzyskała czas 37,83 i ustąpiła tylko Japonce Yukino Yoshidę (37,65). Trzecia miejsce zajęła Koreanka Min-Sun Kim (37,83).
Piątą pozycję zajęła Martyna Baran (37,94), a Andżelika Wójcik (38,28).
To kolejny występ Ziomek-Nogal w Hamar na 500 metrów. W piątek również zajęła drugie miejsce.
Wyniki:
1. Yukino Yoshida (Japonia) - 37,65
2. Kaja Ziomek-Nogal (Polska) - 37,83
3. Min-Sun Kim (Korea Południowa) - 37,83
~~
5. Martyna Baran - 37,94
13. Andżelika Wójcik - 38,28
Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Występ Władimira Semirunnija na 5000 m w PŚ w Hamar