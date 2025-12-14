O krok od sensacji w PlusLidze! Urwali punkt ekipie mistrza Polski

W premierowej odsłonie od początku przewagę uzyskali gorzowianie (7:5). Ich mocną bronią była w tym secie zagrywka - dwoma asami popisał się Chizoba Neves (11:8), punktową zagrywkę dołożył również Mateusz Maciejewicz (16:12). W końcówce siatkarze z Lublina złapali kontakt (20:19), ale gospodarze utrzymali przewagę. Mathis Henno wywalczył piłkę setową (24:22), a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Chizoba (25:23).

Siatkarze Cuprum Stilonu zanotowali udane otwarcie drugiego seta (7:3). Mistrzowie Polski wyrównali po dwóch punktowych blokach Wilfredo Leona (11:11); rozpoczęła się wyrównana walka, a wynik krążył wokół remisu. W końcówce minimalną przewagę uzyskali goście, którzy po punktowym bloku mieli piłkę setową przy stanie 22:24. Gorzowianie doprowadzili do rywalizacji na przewagi, a rozstrzygnął ją dobrze dysponowany w tym secie Mateusz Malinowski (25:27).

W trzeciej odsłonie długo oglądaliśmy wyrównaną grę obu zespołów. W środkowej części seta na moment przewagę uzyskali goście (11:13). Później jednak do głosu doszli gorzowianie, którzy szybko wyrównali, a następnie odskoczyli rywalom na kilka punktów (20:17). Grali skutecznie w ataku i potrafili zatrzymać rywali blokiem. Dowieźli przewagę do końca, a dwie ostatnie akcje skończył Chizoba Neves (25:20).

Podrażnieni mistrzowie Polski przejęli inicjatywę od pierwszych akcji kolejnego seta (0:3, 6:9). Złapali właściwy rytm, grali skutecznie, a gospodarze obniżyli loty w porównaniu z poprzednimi setami i popełnili sporo błędów własnych. W efekcie lublinianie utrzymywali wyraźną przewagę (11:15, 14:19). Zanotowali też pierwszego asa w tym meczu - punktowa zagrywka Mateusza Malinowskiego była na wagę piłki setowej (19:24). Błąd serwisowy gorzowian dał przyjezdnym brakujący punkt (20:25).

Zwycięzcę meczu miał więc wyłonić tie-break. W nim przewagę uzyskali siatkarze Bogdanki - gdy Wilfredo Leon popisał się dwoma asami, było 4:7. Przy zmianie stron gospodarze tracili do rywali dwa oczka (6:8). Gospodarze nie rezygnowali i odrobili straty po punktowym bloku (12:12). Kluczowe akcje padły jednak łupem mistrzów polski - blok, autowy atak rywali i as serwisowy Leona rozstrzygnęły to spotkanie (12:15).

Najwięcej punktów: Chizoba Neves (21), Kamil Kwasowski (18), Mathis Henno (15), Marcin Kania (13) – Stilon; Wilfredo Leon (26), Mateusz Malinowski (20), Aleks Grozdanow (11) – Bogdanka. Goście lepiej punktowali blokiem (7–11), gospodarze zagrywką (7–4, ale kluczowe okazały się trzy asy Leona w tie-breaku). MVP: Mateusz Malinowski (19/29 = 66% skuteczności w ataku + 1 as).



Cuprum Stilon Gorzów – Bogdanka LUK Lublin 2:3 (25:23, 25:27, 25:20, 20:25, 12:15)

Stilon: Kamil Kwasowski, Patryk Niemiec, Chizoba Neves, Mathis Henno, Marcin Kania, Mateusz Maciejewicz – Szymon Gregorowicz (libero) oraz Marcin Waliński, Daniel Gąsior, Thiago Veloso. Trener: Hubert Henno.

Bogdanka: Fynnian McCarthy, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Kewin Sasak, Hilir Henno – Thales Hoss (libero) oraz Daenan Gyimah, Mateusz Malinowski, Jackson Young. Trener: Stephane Antiga.

