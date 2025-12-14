Pokaz siły Developresu! Siatkarska demolka w meczu Tauron Ligi

Robert MurawskiSiatkówka

Siatkarki Developresu Rzeszów pewnie pokonały ITA Tools Stal Mielec 3:0 w spotkaniu dziesiątej kolejki Tauron Ligi. W dwóch pierwszych setach mistrzynie Polski dominowały na boisku, a rywalki nie miały wiele do powiedzenia; trzecia partia była bardziej wyrównana. Rzeszowianki odniosły dziewiąte zwycięstwo w sezonie i umocniły się na czele tabeli.

Siatkarka w granatowym stroju z numerem 27 blokuje piłkę przy siatce.
fot. PAP/Tytus Żmijewski
Siatkarki Developresu Rzeszów zajmują pierwsze miejsce w tabeli Tauron Ligi.

Siatkarki Developresu już na początku meczu wygrały siedem kolejnych akcji przy zagrywkach Dominiki Pierzchały (9:2), później sześć, gdy w polu serwisowym błysnęła Taylor Bannister (15:3) i miały premierową partię pod kontrolą. Dominowały w ataku i pewnie zmierzały po zwycięstwo, które przypieczętowała skutecznym atakiem Julita Piasecka (25:15).

 

W drugim secie obraz gry nie uległ zmianie. Rzeszowianki nadal dominowały w ofensywie, punktowały seriami (8:2, 13:5, 18:6), nie dając rywalkom dojść do głosu. Dominika Pierzchała posłała asa na wagę piłki setowej, a Laura Jansen zamknęła seta skutecznym atakiem (25:10).

 

Na początku trzeciej partii oglądaliśmy wreszcie wyrównaną rywalizację (7:7, 14:14). Rzeszowianki popełniały więcej błędów, niż w poprzednich setach, czym ułatwiały zadanie rywalkom. Po dwudziestym punkcie wywiązały się jednak z roli faworytek. Spotkanie zakończyła dwoma asami serwisowymi Taylor Bannister (25:21).

 

Skrót meczu DevelopRes - Stal:

 

Najwięcej punktów: Taylor Bannister (16), Dominika Pierzchała (13), Julita Piasecka (10), Svitlana Dorsman (9) – DevelopRes; Weronika Sobiczewska (9) - Stal. Dominacja rzeszowianek w ataku (53%-27%) oraz w polu serwisowym (asy 10-2). MVP: Dominika Pierzchała (7/9 = 78% skuteczności w ataku + 4 asy + 2 bloki).

 

DevelopRes Rzeszów – ITA Tools Stal Mielec 3:0 (25:15, 25:10, 25:21)

 

DevelopRes: Svitlana Dorsman, Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Dominika Pierzchała, Taylor Bannister, Marrit Jasper – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Karina Chmielewska, Oliwia Sieradzka, Magda Kubas, Laura Jansen. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.
Stal: Julia Bińczycka, Anna Bączyńska, Rozalia Moszyńska, Natasha Calkins, Aleksandra Kazała, Nina Nesimovic – Julia Mazur (libero) oraz Izabela Dąbrowska, Aleksandra Adamczyk, Aleksandra Walczak, Weronika Sobiczewska, Gabriela Ponikowska. Trener: Miłosz Majka.

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

