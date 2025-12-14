Dogrywka Cafe Futbol - 14.12. Stream online

Gościem specjalnym tego wydania jest Piotr Włodarczyk - były reprezentant Polski. Program prowadzi Bożydar Iwanow, a w studiu znajdują się również Tomasz Hajto, Roman Kosecki oraz Roman Kołtoń.

Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20 na Polsatsport.pl.