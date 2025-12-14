Dogrywka Cafe Futbol - 14.12. Stream online

Piłka nożna

Tradycyjnie po telewizyjnej części Cafe Futbol zapraszamy na Dogrywkę do internetu. Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20.

Logo programu "Cafe Futbol" przedstawiające filiżankę kawy w kształcie piłki nożnej, ozdobioną koroną i napisem "CAFE FUTBOL".
fot. Polsat Sport

Gościem specjalnym tego wydania jest Piotr Włodarczyk - były reprezentant Polski. Program prowadzi Bożydar Iwanow, a w studiu znajdują się również Tomasz Hajto, Roman Kosecki oraz Roman Kołtoń.

 

