Dogrywka Cafe Futbol - 14.12. Stream online
Tradycyjnie po telewizyjnej części Cafe Futbol zapraszamy na Dogrywkę do internetu. Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20.
Gościem specjalnym tego wydania jest Piotr Włodarczyk - były reprezentant Polski. Program prowadzi Bożydar Iwanow, a w studiu znajdują się również Tomasz Hajto, Roman Kosecki oraz Roman Kołtoń.
Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kosa na Kosę. Legia Warszawa bez szans na awans w LK