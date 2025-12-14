Finał MŚ piłkarek ręcznych: Niemcy - Norwegia. Relacja live i wynik na żywo

Piłka ręczna

Niemcy - Norwegia to finał MŚ piłkarek ręcznych 2025. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl od 17:30.

Obie reprezentacje prezentują równą formę na tych mistrzostwach. Nie przegrały bowiem żadnego spotkania. Niemki pokonały reprezentacje Islandii, Urugwaju, Serbii, Wyspy Owczych, Czarnogóry, Hiszpanii, Brazylii oraz Francji.

 

Z kolei Norweżki ograły reprezentacje Korei Południowej, Kazachstanu, Angoli, Szwecji, Czech, Brazylii, Czarnogóry oraz Holandii.


Ostatnie spotkanie Niemcy - Norwegia odbyło się w grudniu 2024 roku podczas mistrzostw Europy. Norweżki wygrały 32:27.

 

Relacja live i wynik na żywo z meczu Niemcy - Norwegia na Polsatsport.pl od 17:30.

PAP
