Finał MŚ piłkarek ręcznych: Niemcy - Norwegia. Relacja live i wynik na żywo
Niemcy - Norwegia to finał MŚ piłkarek ręcznych 2025. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl od 17:30.
Obie reprezentacje prezentują równą formę na tych mistrzostwach. Nie przegrały bowiem żadnego spotkania. Niemki pokonały reprezentacje Islandii, Urugwaju, Serbii, Wyspy Owczych, Czarnogóry, Hiszpanii, Brazylii oraz Francji.
Z kolei Norweżki ograły reprezentacje Korei Południowej, Kazachstanu, Angoli, Szwecji, Czech, Brazylii, Czarnogóry oraz Holandii.
Ostatnie spotkanie Niemcy - Norwegia odbyło się w grudniu 2024 roku podczas mistrzostw Europy. Norweżki wygrały 32:27.
Relacja live i wynik na żywo z meczu Niemcy - Norwegia na Polsatsport.pl od 17:30.