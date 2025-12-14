Hajto grzmi nt. obcokrajowców w Polsce. "Który sort do nas przyjeżdża?"

Liga polska, mimo że od kilku lat konsekwentnie wspina się w drabince rankingu UEFA, nadal pozostaje daleko poza czołówką rozgrywek w Europie. To sprawia, że do naszego kraju rzadko kiedy trafiają klasowi obcokrajowcy. Wielu z nich traktuje Polskę jako przystanek w drodze do mocniejszych klubów, licząc jednocześnie na spory zarobek. Część z nich posiada status gwiazd, mimo że ich umiejętności nie zawsze idą z tym w parze.

- Ja nic nie mam przeciwko obcokrajowcom, bo sam nim byłem grając w Niemczech, ale musiałem zaakceptować ich zasady. Nauczmy obcokrajowców zaakceptowania naszych zasad, bo przyjeżdżają, mieszkają, zarabiają, a niektórzy się szkolą, są trenerami, a potem stają się ważniejsi od całego narodu polskiego związanego z piłką nożną i oni zaczynają nami rządzić - grzmi Hajto, który przez wiele lat reprezentował barwy m.in. Schalke 04 Gelsenkirchen.

Kluby występujące w PKO BP Ekstraklasie bardzo chętnie sięgają po zagranicznych zawodników. Ci szybko robią kariery w Polsce, chociaż nie odbija się to szerokim echem w ich ojczyznach.

- Wielu obcokrajowców, którzy tu są - również z byłej Jugosławii, a grałem z gwiazdami byłej Jugosławii: z Chorwacji, Bośni i Serbii, z którymi mam do dzisiaj kontakt. To oni mówią, że nie znają tych, którzy trafiają do nas i mówią jakich karier oni nie zrobili w naszym kraju. To teraz pytanie, który sort tych piłkarzy do nas przyjeżdża? - zastanawia się były kapitan reprezentacji Polski.

Fragment dyskusji w załączonym materiale wideo.

