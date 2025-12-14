Hajto grzmi nt. obcokrajowców w Polsce. "Który sort do nas przyjeżdża?"

Krystian NatońskiPiłka nożna

Jednym z tematów najnowszego wydania "Cafe Futbol" byli obcokrajowcy, którzy biegają po boiskach PKO BP Ekstraklasy. Ostro w tej kwestii wypowiedział się Tomasz Hajto, któremu nie podoba się, jak zagraniczni piłkarze traktują nasz kraj.

Trzech piłkarzy w zielonych strojach na boisku piłkarskim.
fot. Cyfrasport
W PKO BP Ekstraklasie nie brakuje obcokrajowców

Liga polska, mimo że od kilku lat konsekwentnie wspina się w drabince rankingu UEFA, nadal pozostaje daleko poza czołówką rozgrywek w Europie. To sprawia, że do naszego kraju rzadko kiedy trafiają klasowi obcokrajowcy. Wielu z nich traktuje Polskę jako przystanek w drodze do mocniejszych klubów, licząc jednocześnie na spory zarobek. Część z nich posiada status gwiazd, mimo że ich umiejętności nie zawsze idą z tym w parze.

 

- Ja nic nie mam przeciwko obcokrajowcom, bo sam nim byłem grając w Niemczech, ale musiałem zaakceptować ich zasady. Nauczmy obcokrajowców zaakceptowania naszych zasad, bo przyjeżdżają, mieszkają, zarabiają, a niektórzy się szkolą, są trenerami, a potem stają się ważniejsi od całego narodu polskiego związanego z piłką nożną i oni zaczynają nami rządzić - grzmi Hajto, który przez wiele lat reprezentował barwy m.in. Schalke 04 Gelsenkirchen.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iwańczyk: Obrońca najwyższej klasy, który nie znosi kartek

 

Kluby występujące w PKO BP Ekstraklasie bardzo chętnie sięgają po zagranicznych zawodników. Ci szybko robią kariery w Polsce, chociaż nie odbija się to szerokim echem w ich ojczyznach.

 

- Wielu obcokrajowców, którzy tu są - również z byłej Jugosławii, a grałem z gwiazdami byłej Jugosławii: z Chorwacji, Bośni i Serbii, z którymi mam do dzisiaj kontakt. To oni mówią, że nie znają tych, którzy trafiają do nas i mówią jakich karier oni nie zrobili w naszym kraju. To teraz pytanie, który sort tych piłkarzy do nas przyjeżdża? - zastanawia się były kapitan reprezentacji Polski.

 

Fragment dyskusji w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CAFE FUTBOLEKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASAPOLSKATOMASZ HAJTO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kosecki nie wytrzymał po meczu Legii. "Co pan wyprawia?!"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 