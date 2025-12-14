Niespodzianka w finale KMŚ siatkarek! Zespół Joanny Wołosz nie obronił trofeum

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarek 2025 zostały rozegrane w dniach 9–14 grudnia w brazylijskim mieście Sao Paulo. Rywalizowało w nich osiem drużyn.

Zobacz także: Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy 2025. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

W wielkim finale doszło do konfrontacji dwóch włoskich zespołów - Prosecco DOC Imoco Conegliano i Savino Del Bene Scandicci. Faworytkami były broniące trofeum siatkarki z Conegliano, one też miały przewagę w premierowej partii (6:11, 12:19), końcówka miała jednak zaskakujący przebieg. Po ataku Gabi ekipa Imoco Volley miała piłkę setową przy stanie 20:24. Później jednak w pole serwisowe powędrowała Ekaterina Antropova i doprowadziła do rywalizacji na przewagi! W niej górą była ekipa Scandicci, które decydujący punkt zdobyły po ataku rywalek w aut (30:28).

Uskrzydlone siatkarki Scandicci udanie rozpoczęły drugą odsłonę (5:1), a później utrzymywały punktowy dystans (12:8). Miały przewagę w ofensywie, a ekipa Imoco Volley nie potrafiła znaleźć patentu na dobrze dysponowane rywalki i różnica jeszcze się powiększyła (20:14). W końcówce drużyna Savino Del Bene kontrolowała sytuację, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Avery Skinner (25:19).

W trzecim secie nastąpiło przebudzenie siatkarek Imoco Volley. Wygrały cztery akcje od stanu 10:8 do 10:12, później asa dołożyła Marina Lubian (11:14) i od tego momentu przejęły inicjatywę. Grały pewnie, skutecznie i powiększyły przewagę (14:19). W końcówce wystarczyła im gra punkt za punkt. Isabelle Haak wywalczyła piłkę setową (19:24), a Gabi skutecznym atakiem ustaliła wynik na 21:25.

Drużyna Savino Del Bene Scandicci uzyskała przewagę na początku czwartego seta - po asie Ekateriny Antropowej odskoczyły na trzy oczka (8:5). Rywalki odrobiły straty (8:8), ale w środkowej części tej partii poszła punktowa seria ekipy trenera Marco Gaspariego (15:10). Siatkarki Imoco Volley zerwały się do walki i odrobiły straty - po ataku Zhu Ting było 21:21. Losy seta rozstrzygnęły dwie akcje od stanu 23:23. Zhu Ting nie skończyła przechodzącej piłki, co wykorzystała Ekaterina Antropova, a po chwili Caterina Bosetti zakończyła skutecznym atakiem finałową rywalizację (25:23).

Najwięcej punktów: Ekaterina Antropova (25), Avery Skinner (18), Linda Nkiruka Nwakalor (14) – Scandicci. Isabelle Haak (20), Gabi (19), Ting Zhu (13), Marina Lubian (12) – Imoco Volley.

W meczu o trzecie miejsce rywalizowały dwie drużyny z Brazylii. Siatkarki Osasco Sao Cristovao Saude pokonały Dentil Praia Clube 3:0 (25:20, 28:26, 25:19).

Savino Del Bene Scandicci – Prosecco DOC Imoco Conegliano 3:1 (28:30, 19:25, 25:21, 25:23)

Scandicci: Camilla Weitzel, Caterina Chiara Bosetti, Ekaterina Antropova, Maja Ognjenovic, Avery Skinner, Linda Nkiruka Nwakalor – Brenda Castillo (libero) oraz Lindsey Ruddins, Sarah Franklin. Trener: Marco Gaspari.

Conegliano: Cristina Chirichella, Ting Zhu, Isabelle Haak, Joanna Wołosz, Gabi, Marina Lubian – Monica De Gennaro (libero) oraz Nika Daalderop, Fatoumatta Sillah, Serena Scognamillo, Merit Chinenyenwa Adigwe, Jenna Ewert. Trener: Daniele Santarelli.

KMŚ SIATKAREK - WYNIKI I TABELE