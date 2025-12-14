KMŚ: A.Carraro Prosecco Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci. Relacja live i wynik na żywo
A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano kontra Savino Del Bene Scandicci to spotkanie finałowe Klubowych Mistrzostw Świata siatkarek. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci na Polsatsport.pl.
Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarek 2025 są rozgrywane w dniach od 9–14 grudnia w brazylijskim mieście Sao Paulo. Wystartowało w nich osiem drużyn, podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły. Tytułu najlepszej drużyny globu bronią siatkarki Imoco Volley Conegliano, z Joanną Wołosz na czele.
W półfinałach doszło do dwóch konfrontacji włosko-brazylijskich. W obu górą były drużyny ze Starego Kontynentu. Co ciekawe, obie te ekipy w całych rozgrywkach straciły zaledwie... jednego seta. Bez "skazy" pozostały zawodniczki Scandicci, które w walce o finał wygrały z Dentil Praia Clube 3:0. Z kolei zespół Conegliano okazał się lepszy od Osasco Sao Cristovao Saude.
Relacja live i wynik na żywo meczu A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.
