A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano kontra Savino Del Bene Scandicci to spotkanie finałowe Klubowych Mistrzostw Świata siatkarek. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci na Polsatsport.pl.

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarek 2025 są rozgrywane w dniach od 9–14 grudnia w brazylijskim mieście Sao Paulo. Wystartowało w nich osiem drużyn, podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły. Tytułu najlepszej drużyny globu bronią siatkarki Imoco Volley Conegliano, z Joanną Wołosz na czele.

 

W półfinałach doszło do dwóch konfrontacji włosko-brazylijskich. W obu górą były drużyny ze Starego Kontynentu. Co ciekawe, obie te ekipy w całych rozgrywkach straciły zaledwie... jednego seta. Bez "skazy" pozostały zawodniczki Scandicci, które w walce o finał wygrały z Dentil Praia Clube 3:0. Z kolei zespół Conegliano okazał się lepszy od Osasco Sao Cristovao Saude.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

 

