KMŚ: Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

A.Carraro Prosecco Imoco Conegliano zagra z Savino Del Bene Scandicci w wielkim finale Klubowych Mistrzostw Świata siatkarek. Kto zgarnie to cenne trofeum? Gdzie obejrzeć finał KMŚ? Transmisja meczu A.Carraro Prosecco Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go.

Dwie siatkarki w różowych strojach rozmawiają na boisku podczas meczu.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć finał KMŚ w siatkówce?

Czas na finał Klubowych Mistrzostw Świata. Wszyscy kibice spodziewali się, że o najwyższe laury podczas tego turnieju walczyć będą reprezentujące Europę kluby włoskie - A. Carraro Imoco Conegliano i Savino Del Bene Scandicci. Brak medali dla nich byłby sensacją. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Włoski finał KMŚ siatkarek! Drużyna Joanny Wołosz zagra o złoto

 

Joanna Wołosz i jej koleżanki z Imoco Conegliano w fazie grupowej wygrały wszystkie mecze, nie tracąc w nich nawet seta. W półfinale zaliczyły mały falstart, ale szybko wzięły się w garść i wygrały 3:1 z Osasco Sao Cristovao Saude. 

 

Imponującą serią mogą pochwalić się także siatkarki Scandicci. One również wygrały cztery spotkania - wszystkie 3:0. W walce o udział w wielkim finale okazały się lepsze od Dentil Praia Clube.

 

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Sao Paulo. Wystartowało w nich osiem drużyn.

 

Transmisja meczu A.Carraro Prosecco Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:20.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KMŚSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: TOP 10 akcji Asseco Resovia Rzeszów w meczu Asseco Resovia Rzeszów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 