Gdzie obejrzeć finał KMŚ w siatkówce?

Czas na finał Klubowych Mistrzostw Świata. Wszyscy kibice spodziewali się, że o najwyższe laury podczas tego turnieju walczyć będą reprezentujące Europę kluby włoskie - A. Carraro Imoco Conegliano i Savino Del Bene Scandicci. Brak medali dla nich byłby sensacją.

Joanna Wołosz i jej koleżanki z Imoco Conegliano w fazie grupowej wygrały wszystkie mecze, nie tracąc w nich nawet seta. W półfinale zaliczyły mały falstart, ale szybko wzięły się w garść i wygrały 3:1 z Osasco Sao Cristovao Saude.

Imponującą serią mogą pochwalić się także siatkarki Scandicci. One również wygrały cztery spotkania - wszystkie 3:0. W walce o udział w wielkim finale okazały się lepsze od Dentil Praia Clube.

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Sao Paulo. Wystartowało w nich osiem drużyn.

Transmisja meczu A.Carraro Prosecco Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:20.

KP, Polsat Sport