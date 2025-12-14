KMŚ siatkarek 2025. Nagrody indywidualne

W dniach 9–14 grudnia w brazylijskim mieście Sao Paulo odbyły się Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarek 2025. W wielkim finale zagrały dwie drużyny z Italii. Siatkarki Savino del Bene Scandicci wygrały z broniącym trofeum Prosseco Doc Imoco Conegliano 3:1. W pokonanej drużynie zagrała polska rozgrywająca Joanna Wołosz.

W meczu o brąz rywalizowały dwa zespoły z Brazylii. Osasco Sao Cristovao Saude pokonał Dentil Praia Clube 3:0. Na fazie grupowej zmagania w KMŚ 2025 zakończyły Zamalek Sporting Club (Egipt), Orlando Valkyries (USA), Zetysu VC (Kazachstan) i Club Alianza Lima (Peru).

W drużynie marzeń Klubowych Mistrzostw Świata siatkarek 2025 znalazły się trzy zawodniczki zwycięskiej drużyny Scandicci oraz po dwie przedstawicielki wicemistrza Imoco Volley i brązowego medalisty - Osasco.

Najlepszą zawodniczką (MVP) turnieju została wybrana Ekaterina Antropova, która zgarnęła również nagrodę dla najlepszej atakującej. Reprezentantka Włoch zdobyła w finałowej konfrontacji aż 25 oczek, będąc najlepiej punktującą zawodniczką meczu. Ważna dla losów finału okazała się seria jej zagrywek, która odwróciła losy pierwszego seta.

Nagrody indywidualne KMŚ siatkarek 2025:

MVP: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)

najlepsza rozgrywająca: Maja Ognjenović (Savino Del Bene Scandicci)

najlepsze przyjmujące: Avery Skinner (Savino Del Bene Scandicci), Gabi (Prosecco DOC Imoco Conegliano)

najlepsza atakująca: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)

najlepsze środkowe: Marina Lubian (Prosecco DOC Imoco Conegliano), Adenizia Da Silva (Osasco Sao Cristovao Saude)

najlepsza libero: Camila Brait (Osasco Sao Cristovao Saude).

