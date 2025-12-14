KMŚ siatkarek 2025. Nagrody indywidualne
Siatkarki Savino del Bene Scandicci pokonały Prosseco Doc Imoco Conegliano 3:1 i po raz pierwszy w historii wywalczyły klubowe mistrzostwo świata. Po turnieju rozegranym w Sao Paulo wybrano "drużynę marzeń" i MVP KMŚ 2025.
- Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarek 2025 odbyły się w Sao Paulo
- Siatkarki Savino del Bene Scandicci wygrały turniej pokonując w finale Imoco Conegliano 3:1
- Ekaterina Antropova została wybrana MVP i najlepszą atakującą turnieju
W dniach 9–14 grudnia w brazylijskim mieście Sao Paulo odbyły się Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarek 2025. W wielkim finale zagrały dwie drużyny z Italii. Siatkarki Savino del Bene Scandicci wygrały z broniącym trofeum Prosseco Doc Imoco Conegliano 3:1. W pokonanej drużynie zagrała polska rozgrywająca Joanna Wołosz.
W meczu o brąz rywalizowały dwa zespoły z Brazylii. Osasco Sao Cristovao Saude pokonał Dentil Praia Clube 3:0. Na fazie grupowej zmagania w KMŚ 2025 zakończyły Zamalek Sporting Club (Egipt), Orlando Valkyries (USA), Zetysu VC (Kazachstan) i Club Alianza Lima (Peru).
W drużynie marzeń Klubowych Mistrzostw Świata siatkarek 2025 znalazły się trzy zawodniczki zwycięskiej drużyny Scandicci oraz po dwie przedstawicielki wicemistrza Imoco Volley i brązowego medalisty - Osasco.
Najlepszą zawodniczką (MVP) turnieju została wybrana Ekaterina Antropova, która zgarnęła również nagrodę dla najlepszej atakującej. Reprezentantka Włoch zdobyła w finałowej konfrontacji aż 25 oczek, będąc najlepiej punktującą zawodniczką meczu. Ważna dla losów finału okazała się seria jej zagrywek, która odwróciła losy pierwszego seta.
Nagrody indywidualne KMŚ siatkarek 2025:
MVP: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)
najlepsza rozgrywająca: Maja Ognjenović (Savino Del Bene Scandicci)
najlepsze przyjmujące: Avery Skinner (Savino Del Bene Scandicci), Gabi (Prosecco DOC Imoco Conegliano)
najlepsza atakująca: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)
najlepsze środkowe: Marina Lubian (Prosecco DOC Imoco Conegliano), Adenizia Da Silva (Osasco Sao Cristovao Saude)
najlepsza libero: Camila Brait (Osasco Sao Cristovao Saude).
