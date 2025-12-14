Mistrzostwa świata i Europy w grudniu i styczniu?! Niebawem zapadną kluczowe decyzje!

Niezmiennie od dekad mistrzostwa świata i Europy w siatkówce są rozgrywane w okresie letnio-jesiennym. Ma to jednak ulec zmianie, jak informuje prezes włoskiej federacji Giuseppe Manfredi w wywiadzie dla "Corriere dello Sport". FIVB w porozumieniu z CEV rozważa bowiem organizację tych imprez w okresie grudniowo-styczniowym.

- Myślę, że mamy potrzebę wprowadzania innowacji oraz zmian. We wszystkich dotychczasowych przypadkach potrzebowaliśmy czasu na ich zaakceptowanie. W przeszłości wielokrotnie podważaliśmy niektóre zmiany, takie jak zmiana piłek czy wprowadzenie pozycji libero. Ale potem czas pokazał, że była to słuszna decyzja - opowiada Manfredi.

Jednym z głównych powodów zmiany terminu rozgrywania siatkarskich imprez międzynarodowych jest więcej czasu na odpoczynek dla siatkarzy. Z drugiej strony cały czas pojawia się problem z zawodnikami, którzy nie występują w barwach narodowych.

- Prawdziwym kłopotem jest znalezienie rozwiązania, co w tym okresie mogą robić zawodnicy, którzy nie są powoływani do poszczególnych reprezentacji. Nie mogą tak po prostu czekać dwóch miesięcy. Jednocześnie plusem takich zmian jest więcej czasu na rozgrywanie meczów ligowych, o co proszą kluby oraz więcej odpoczynku dla zawodników - przekonuje Manfredi.

Warto podkreślić, że zmiana terminów rozgrywek reprezentacyjnych ma nie dotyczyć jedynie Ligi Narodów, która ma pozostać w okresie wakacyjnym.

