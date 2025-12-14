Młode, zdolne, przebojowe! Siatkarskie talenty w Tauron Lidze
Młode polskie siatkarki coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność w Tauron Lidze. Zawodniczki, które już dziś rywalizują z bardziej doświadczonymi koleżankami, wkrótce mogą wzmocnić reprezentację. Utalentowane polskie siatkarki w załączonej galerii zdjęć.
Po zakończeniu poprzedniego sezonu wiele siatkarskich gwiazd zdecydowało się opuścić Tauron Ligę i zagrać w zagranicznych klubach. Taka sytuacja sprawiła, że kadry czołowych polskich klubów uzupełniły młode zawodniczki, przed którymi otworzyła się szansa zademonstrowania swych umiejętności przed szerszą publicznością.
Na parkietach Tauron Ligi dojrzewa więc młode pokolenie siatkarek, którym nie brakuje talentu i ambicji. Mimo młodego wieku, w wielu przypadkach imponują boiskową dojrzałością i nie boją się brać odpowiedzialności za grę. Dla niektórych jest to pierwszy krok do międzynarodowej kariery, być może wkrótce staną się wzmocnieniem reprezentacji Polski.
Polskie siatkarki urodzone w 2004 roku i młodsze, które występują w sezonie 2025/2026 w Tauron Lidze w galerii zdjęć:
