Niepokojące wieści z obozu Oleksiejczuka po debiucie w UFC! "Słabo to wygląda"

Dla 25-letniego zawodnika MMA to już siedemnasta wygrana w karierze, ale najbardziej prestiżowa, bo pierwsza pod szyldem UFC. Polak pokonał na punkty bardziej doświadczonego rywala z Brazylii, o czym więcej piszemy TUTAJ.

Zwycięstwo jest tym bardziej cenne, ponieważ okazuje się, że od drugiej rundy Oleksiejczuk borykał się z kontuzją kolana! Przekazał o tym jego brat Michał Oleksiejczuk za pośrednictwem mediów społecznościowych.

ZOBACZ TAKŻE: UFC wyniki dziś. Debiut Oleksiejczuka. Skróty walk (WIDEO)

"Wielki dzień dla nas, Cezary walczył od drugiej rundy z mocno uszkodzonym kolanem, powiedziałem mu w przerwie żeby zapamiętał skąd pochodzi, wielkie gratulacje za lwie serce do walki. Kolejne zwycięstwo dla Polski, kocham to" - napisał.

A to nie wszystko, ponieważ już po zakończonym pojedynku ukazało się nagranie, na którym widać jak debiutant w UFC idzie o kulach.

"Słabo to wygląda, nie wiadomo czy obie nogi nieuszkodzone" - rzekł Michał Oleksiejczuk.

O stanie zdrowia reprezentanta Polski będziemy informować na bieżąco.

Polsat Sport