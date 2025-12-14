Niepokojące wieści z obozu Oleksiejczuka po debiucie w UFC! "Słabo to wygląda"

Cezary Oleksiejczuk ma za sobą znakomity debiut w elitarnej federacji UFC. Polski wojownik w swojej premierowej walce pokonał jednogłośną decyzją sędziów Cesara Almeidę podczas gali UFC Vegas 112. Niestety, nasz reprezentant okupił to zwycięstwo poważnym urazem, o czym informuje jego brat.

Cezary Oleksiejczuk, zawodnik MMA, stoi na plaży, w prawym górnym rogu widoczny w ramce jego wizerunek z kulami po walce.
fot. Instagram (Cezary Oleksiejczuk)/X(Michał Oleksiejczuk)
Cezary Oleksiejczuk z kontuzją kolana po wygranej walce w UFC

Dla 25-letniego zawodnika MMA to już siedemnasta wygrana w karierze, ale najbardziej prestiżowa, bo pierwsza pod szyldem UFC. Polak pokonał na punkty bardziej doświadczonego rywala z Brazylii, o czym więcej piszemy TUTAJ.

 

Zwycięstwo jest tym bardziej cenne, ponieważ okazuje się, że od drugiej rundy Oleksiejczuk borykał się z kontuzją kolana! Przekazał o tym jego brat Michał Oleksiejczuk za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

ZOBACZ TAKŻE: UFC wyniki dziś. Debiut Oleksiejczuka. Skróty walk (WIDEO)

 

"Wielki dzień dla nas, Cezary walczył od drugiej rundy z mocno uszkodzonym kolanem, powiedziałem mu w przerwie żeby zapamiętał skąd pochodzi, wielkie gratulacje za lwie serce do walki. Kolejne zwycięstwo dla Polski, kocham to" - napisał.

 

A to nie wszystko, ponieważ już po zakończonym pojedynku ukazało się nagranie, na którym widać jak debiutant w UFC idzie o kulach.

 

"Słabo to wygląda, nie wiadomo czy obie nogi nieuszkodzone" - rzekł Michał Oleksiejczuk.

 

O stanie zdrowia reprezentanta Polski będziemy informować na bieżąco.

