Niewiarygodny moment 18-letniego Polaka. Strzelił gola Bayernowi (WIDEO)

Hubert PawlikPiłka nożna

Kacper Potulski wyszedł w podstawowym składzie FSV Mainz na mecz Bundesligi z Bayernem Monachium. Nie mógł lepiej odwdzięczyć się trenerowi za zaufanie - w doliczonym czasie pierwszej połowy pokonał Manuela Neuera!

Fragment meczu piłki nożnej z zawodnikami w białych i czerwonych strojach, jeden z nich wykonuje strzał głową, po prawej stronie dwaj zawodnicy w żółtych strojach gratulują sobie po zdobytej bramce.
fot. Eleven Sports
Kacper Potulski strzelił gola Bayernowi Monachium

Wielu polskich kibiców było rozczarowanych, że Kacper Potulski nie wystąpił w czwartkowym spotkaniu Ligi Konferencji przeciwko Lechowi Poznań. Jak się okazało, był to jednak konkretny plan Ursa Fischera, który przygotowywał go na występ w Bundeslidze przeciwko Bayernowi. 18-latek wybiegł w niedzielę w podstawowym składzie i pokazał, co potrafi. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy zgubił krycie, wykorzystał dośrodkowanie Williama Bovinga z rzutu wolnego i pokonał Manuela Neuera.

 

Serca fanów zamarły, kiedy gol był jeszcze analizowany przez VAR, gdyż mógł być spalony. Takiego jednak nie było i młodzieżowy reprezentant Polski mógł cieszyć się z pierwszego trafienia w lidze. Do przerwy FSV remisuje z Bayernem 1:1. Bramkę dla gospodarzy zdobył w 29. minucie parę miesięcy młodszy od Potulskiego Lennart Karl. 

Gol Potulskiego z Bayernem:

BAYERNBUNDESLIGAFSVKACPER POTULSKIMANUEL NEUERNIEMCYPIŁKA NOŻNAURS FISCHER
