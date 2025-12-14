Niewiarygodny moment 18-letniego Polaka. Strzelił gola Bayernowi (WIDEO)

Wielu polskich kibiców było rozczarowanych, że Kacper Potulski nie wystąpił w czwartkowym spotkaniu Ligi Konferencji przeciwko Lechowi Poznań. Jak się okazało, był to jednak konkretny plan Ursa Fischera, który przygotowywał go na występ w Bundeslidze przeciwko Bayernowi. 18-latek wybiegł w niedzielę w podstawowym składzie i pokazał, co potrafi. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy zgubił krycie, wykorzystał dośrodkowanie Williama Bovinga z rzutu wolnego i pokonał Manuela Neuera.

Serca fanów zamarły, kiedy gol był jeszcze analizowany przez VAR, gdyż mógł być spalony. Takiego jednak nie było i młodzieżowy reprezentant Polski mógł cieszyć się z pierwszego trafienia w lidze. Do przerwy FSV remisuje z Bayernem 1:1. Bramkę dla gospodarzy zdobył w 29. minucie parę miesięcy młodszy od Potulskiego Lennart Karl.

Gol Potulskiego z Bayernem: