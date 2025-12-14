Od długiego czasu jest dominatorem. Teraz zdradził kolejne plany

Tradycyjnie na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia Pogacar zaprosił media do południowo-wschodniej Hiszpanii.

- Lata mijają tak szybko, że może nie starczyć czasu na wszystko. Ale zaczynam zdawać sobie sprawę, że osiągamy coś wielkiego - przyznał Pogacar.

Po dwóch wyjątkowych sezonach 27-letni Słoweniec, aktualny mistrz świata i Europy, zaczyna być porównywany do Belga Eddy’ego Merckxa, legendarnego „Kanibala”, uważanego za kolarza wszech czasów. Aby go prześcignąć, Pogacar musi jeszcze spełnić kilka warunków, m.in. wygrać po raz piąty Tour de France. Ten rekord należy do Merckxa, a także Francuzów Jacques’a Anquetila i Bernarda Hinault oraz Hiszpana Miguela Induraina.

- Tour to po prostu najwspanialszy wyścig na świecie – ocenił „Pogi”, lecz zaraz dodał, że jego myśli zaprzątają przede wszystkim wiosenne klasyki, gdzie „wszystko skupia się w jednym dniu”.

- Gdybym mógł wybierać między zwycięstwem w Roubaix i w Tour de France, wybrałbym Roubaix, ponieważ wygrałem już Tour cztery razy. Większa różnica jest między 0 a 1 niż między 4 a 5 – podkreślił.

„Piekło Północy” pozostaje jednym z dwóch tzw. monumentów, w których jeszcze nie triumfował, obok klasyka Mediolan-San Remo. W pozostałych zwyciężał wielokrotnie: w Dookoła Flandrii - dwa razy, w Liege-Bastogne-Liege - trzykrotnie oraz pięciokrotnie w Il Lombardia.

Pogacar rozpocznie sezon 7 marca klasykiem Strade Bianche. Nie planuje startu w Giro d’Italia, w którym triumfował w swoim debiucie w 2024 roku. Natomiast przy Vuelta a Espana pozostaje znak zapytania. W hiszpańskim tourze ścigał się tylko raz - u progu kariery w 2019 roku, zajmując trzecie miejsce.

- Jeśli wygram San Remo i Roubaix, będę miał za sobą mniej więcej wszystko, ale nadal są wyścigi, w których nigdy nie brałem udziału. I jeszcze nie wygrałem Vuelty – przypomniał, jednocześnie zaznaczając, że co do Vuelty „wszystko jest otwarte do zamknięcia listy zgłoszeń”.

Współpracownicy Słoweńca są przekonani, że lider zespołu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich osiągnie jeszcze wiele, ale kluczowa będzie motywacja.

- Jak długo utrzyma tę chęć wygrywania? Nie wiemy, musimy poczekać – powiedział jeden z szefów ekipy Jeroen Swart i dodał, że taki kolarz jak Pogacar „pojawia się raz na trzy pokolenia”.