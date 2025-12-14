Odległe miejsce Polki w St. Moritz

Nowozelandka Alice Robinson wygrała w niedzielę w St. Moritz pierwszy w sezonie supergigant alpejskiego Pucharu Świata. Druga była Francuzka Romane Miradoli, a trzecia Włoszka Sofia Goggia. Maryna Gąsienica-Daniel uplasowała się na 29. pozycji.

Narciarka w białym i różowym kombinezonie zjazdowym, kasku i goglach, z nartami na nogach, przejeżdża przez trasę narciarską obok czerwonej bramki z żółtym znakiem "ZGONC"
fot. AFP
Alice Robinson

23-letnia Robinson odniosła siódme pucharowe zwycięstwo w karierze. Miradoli straciła do niej zaledwie 0,08 s, a Goggia 0,19.

 

Na czwartym miejscu uplasowała się słynna Lindsey Vonn. 41-letnia Amerykanka była wolniejsza od zwyciężczyni o 0,27 s.

 

Strata Gąsienicy-Daniel wyniosła 2,19.

 

Liderką PŚ pozostała Mikaela Shiffrin. Specjalizująca się w konkurencjach technicznych Amerykanka nie ukończyła przejazdu.

 

Wyniki:

 

1. Alice Robinson (Nowa Zelandia) 1.14,84
2. Romane Miradoli (Francja) strata 0,08 s
3. Sofia Goggia (Włochy) 0,19
...
28. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 2,19

 

Klasyfikacja PŚ:

 

1. Mikaela Shiffrin (USA) 458 pkt
2. Alice Robinson (Nowa Zelandia) 394
3. Lara Colturi (Albania) 302
...
32. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 65

 

Klasyfikacja supergiganta:

 

1. Alice Robinson (Nowa Zelandia) 100
2. Romane Miradoli (Francja) 80
3. Sofia Goggia (Włochy) 60
...
29. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 2

PAP
