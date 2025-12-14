Odległe miejsce Polki w St. Moritz
Nowozelandka Alice Robinson wygrała w niedzielę w St. Moritz pierwszy w sezonie supergigant alpejskiego Pucharu Świata. Druga była Francuzka Romane Miradoli, a trzecia Włoszka Sofia Goggia. Maryna Gąsienica-Daniel uplasowała się na 29. pozycji.
23-letnia Robinson odniosła siódme pucharowe zwycięstwo w karierze. Miradoli straciła do niej zaledwie 0,08 s, a Goggia 0,19.
Na czwartym miejscu uplasowała się słynna Lindsey Vonn. 41-letnia Amerykanka była wolniejsza od zwyciężczyni o 0,27 s.
Strata Gąsienicy-Daniel wyniosła 2,19.
Liderką PŚ pozostała Mikaela Shiffrin. Specjalizująca się w konkurencjach technicznych Amerykanka nie ukończyła przejazdu.
Wyniki:
1. Alice Robinson (Nowa Zelandia) 1.14,84
2. Romane Miradoli (Francja) strata 0,08 s
3. Sofia Goggia (Włochy) 0,19
...
28. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 2,19
Klasyfikacja PŚ:
1. Mikaela Shiffrin (USA) 458 pkt
2. Alice Robinson (Nowa Zelandia) 394
3. Lara Colturi (Albania) 302
...
32. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 65
Klasyfikacja supergiganta:
1. Alice Robinson (Nowa Zelandia) 100
2. Romane Miradoli (Francja) 80
3. Sofia Goggia (Włochy) 60
...
29. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 2