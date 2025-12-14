Odległe miejsce Polki w St. Moritz

23-letnia Robinson odniosła siódme pucharowe zwycięstwo w karierze. Miradoli straciła do niej zaledwie 0,08 s, a Goggia 0,19.

Na czwartym miejscu uplasowała się słynna Lindsey Vonn. 41-letnia Amerykanka była wolniejsza od zwyciężczyni o 0,27 s.

Strata Gąsienicy-Daniel wyniosła 2,19.

Liderką PŚ pozostała Mikaela Shiffrin. Specjalizująca się w konkurencjach technicznych Amerykanka nie ukończyła przejazdu.

Wyniki:

1. Alice Robinson (Nowa Zelandia) 1.14,84

2. Romane Miradoli (Francja) strata 0,08 s

3. Sofia Goggia (Włochy) 0,19

...

28. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 2,19

Klasyfikacja PŚ:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 458 pkt

2. Alice Robinson (Nowa Zelandia) 394

3. Lara Colturi (Albania) 302

...

32. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 65

Klasyfikacja supergiganta:

1. Alice Robinson (Nowa Zelandia) 100

2. Romane Miradoli (Francja) 80

3. Sofia Goggia (Włochy) 60

...

29. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 2

PAP