PGE Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Wynik meczu. Kto wygrał?

Robert MurawskiSiatkówka

PGE Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to niedzielny hit PlusLigi. Jaki był wynik meczu? Kto wygrał?

Grupa siatkarzy w jasnych strojach z numerami na plecach, świętująca na boisku.
fot. PAP
PGE Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Wynik meczu. Kto wygrał?

W niedzielę dojdzie do niezwykle ciekawie zapowiadającego się starcia siatkarskiej PlusLigi. Projekt Warszawa podejmie ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

 

PlusLiga. PGE Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Gdzie oglądać?

 

W dotychczasowych 10 ligowych kolejkach lepiej poradził sobie klub z Warszawy - 22 punkty. O sześć oczek mniej zgromadziła ZAKSA.

 

Jakim wynikiem zakończy się to bezpośrednie starcie?

Projekt Warszawa - ZAKSA. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu PGE Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle poznamy w niedzielę 14 grudnia. O tym, kto wygrał mecz PlusLigi, poinformujemy tuż po zakończeniu starcia.

Przejdź na Polsatsport.pl
PGE PROJEKT WARSZAWAPLUSLIGASIATKÓWKAZAKSA KĘDZIERZYN-KOŹLE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Asy serwisowe w meczu Barkom-Każany Lwów - JSW Jastrzębski Węgiel
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 