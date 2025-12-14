Pierwsza taka kara w historii! Skoczek ukarany czerwoną kartką

Do zdarzenia doszło podczas niedzielnych zawodów Pucharu Świata w Niemczech. Ipcioglu oddał skok na odległość 116,5 metra, jednak jego próba została anulowana. Kontrola przeprowadzona po skoku wykazała, że Turek korzystał z nart o nieprawidłowej długości. Było to bezpośrednią przyczyną dyskwalifikacji.

ZOBACZ TAKŻE: Puchar Świata w skokach narciarskich 2025/2026: Terminarz. Kiedy są skoki?

Dla tego skoczka było to już drugie wykluczenie w obecnym sezonie. Wcześniej, podobna sytuacja spotkała go podczas rywalizacji w norweskim Lillehammer. W sezonie 2025/26 Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) wprowadziła nowy system kar, wzorowany na piłce nożnej. Pierwsza dyskwalifikacja sprzętowa traktowana jest jako "żółta kartka". Drugie takie przewinienie skutkuje automatycznie otrzymaniem "czerwonej kartki".

Konsekwencje dla reprezentanta Turcji są bardzo surowe. Czeka go przymusowa pauza podczas kolejnego weekendu Pucharu Świata w skokach. Z tego powodu skoczek nie wystąpi w nadchodzących zawodach w szwajcarskim Engelbergu.

Warto odnotować, że choć Ipcioglu jest pierwszym mężczyzną z taką karą, system został użyty już wcześniej. W piątek czerwoną kartkę otrzymała reprezentantka Kazachstanu, Wieronika Szyszkina, która również dwukrotnie w tym sezonie naruszyła przepisy dotyczące sprzętu.