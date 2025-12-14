PKO BP Ekstraklasa: Legia Warszawa - Piast Gliwice. Relacja live i wynik na żywo

Ekipa z Górnego Śląska ma jeszcze do rozegrania 3 lutego zaległe spotkanie z Lechem Poznań.

Tydzień wcześniej na własnym stadionie drużyna trenera Daniela Myśliwca ograła legionistów 2:0, za co kibiców gości przepraszał szkoleniowiec warszawian Inaki Astiz. W czwartek jego ekipa straciła szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji po porażce w Erywaniu z armeńskim Noah FC 1:2.

- Zawsze gra się o trzy punkty, ale patrząc z perspektywy wymiernego efektu pracy moich piłkarzy, to byłoby lepiej wygrać i znaleźć się wreszcie nad tą czerwoną kreską, co jest naszym kluczowym krótkoterminowym celem. To taki delikatny smaczek, by „przybić pieczęć”– stwierdził Myśliwiec.

Podkreślił, że chce „wycisnąć” z obecnego momentu sezonu ile się da.

- Tak się przygotowujemy do meczu, że chcemy w nim nie tylko walczyć o trzy punkty, ale też przez sposób gry wyrazić siebie. Mimo że wszyscy wskazują Legię na marazm do końca roku, to jest wielka marka, klub, który zawsze sobie poradzi. A my musimy znaleźć sposób na dodatkowe zaskoczenie rywala. Zawsze chcemy mieć inicjatywę. Wychodzę z założenia - pracuj w ciszy, niech efekty robią hałas – powiedział szkoleniowiec, prowadzący Piasta od końca października.

Zwrócił uwagę, że wyniki jego drużyny są niedoceniane.

- Narracja jest taka: z GKS Katowice wygraliśmy, bo mieliśmy farta, z Rakowem, bo trener Marek Papszun chce stamtąd odejść, z Legią - bo boisko było słabe. Tak jakby zwycięstwo Piasta było zaskakujące dla obserwatorów. Mam nadzieję pokazać, że jesteśmy w stanie wygrać na swoich warunkach i może wreszcie ktoś doceni pracę moich piłkarzy. Oni nie wygrywają słabością innych – zaznaczył.

