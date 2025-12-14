PKO BP Ekstraklasa: Motor Lublin - Jagiellonia Białystok. Relacja live i wynik na żywo

Jagiellonia w ostatnim czasie ma problemy z punktowaniem. Nie wygrała żadnego z czterech ostatnich spotkań - w lidze to remis i porażka, do tego przegrała w Pucharze Polski i Lidze Konferencji.

Przed tygodniem białostoczanie przegrali 1:2 ligowy mecz z Bruk-Betem Termaliką w Niecieczy. Niespodziewanie z tym beniaminkiem nie zdobyli żadnego punktu, bo na początku sezonu doznali z nim porażki 0:4 również u siebie.

W miniony czwartek Jagiellonia przegrała 1:2 w LK z hiszpańskim Rayo Vallecano. Trener białostoczan Adrian Siemieniec ocenił jednak po meczu, że - mimo porażki - to jego piłkarze byli zespołem lepszym. - To, co widzieliśmy, cieszy, wynik już nie - tak podsumował to spotkanie. Mówił, że widzi poprawę w grze zespołu, więcej w niej entuzjazmu i intensywności.

Siemieniec zwracał uwagę, że z 20 ostatnich spotkań Jagiellonii aż 14 to wyjazdy.

- Jedziemy na trudny mecz, w Lublinie zawsze się gra trudno, przy tych trybunach, przy intensywności tej drużyny, przy ich energii. Więc na to musimy być gotowi - mówił o spotkaniu z Motorem. Zwracał uwagę, że kluczowa jest kwestia regeneracji piłkarzy i tego, kto z powodu urazu nie będzie do dyspozycji ale też tego, jakie wnioski zespół wyciągnie z meczu z Rayo.

- Jeżeli skupimy się na samym wyniku, to pewnie nie wykorzystamy siły mentalnej i bodźca, który jednak powinien nam dodać pewności siebie. Oczywiście, że największą pewność siebie zawsze budują zwycięstwa ale mam wrażenie, że i piłkarze mają świadomość tego, że rozegrali dobre spotkanie - mówił Siemieniec.

Dodał, że postęp w grze drużyny względem meczu z Termaliką napawa go optymizmem. - Ten kierunek musimy utrzymać - mówił szkoleniowiec.

PAP