Zagłębie z Rakowem w Częstochowie miało się zmierzyć w sierpniu w ramach czwartej kolejki, ale ze względu na udział wicemistrzów Polski w eliminacjach europejskich pucharów mecz został przeniesiony. Zaległości zostaną nadrobione w najbliższą niedzielę.

- Czeka nas bardzo trudne zadanie, bo według mnie Raków to w tej chwili najlepsza polska drużyna. Mieli problemy na początku sezonu, ale liczy się, co jest teraz, a teraz Raków punktuje najlepiej – ocenił trener Zagłębia Leszek Ojrzyński.

ZOBACZ TAKŻE: Legia Warszawa poznała rywala. Hit w europejskich pucharach

Lubinianie pojadą do Częstochowy pokrzepieni zwycięstwem nad Widzewem Łódź (2:1), odniesionym w niesamowitych okolicznościach. Do 86. minuty Zagłębie przegrywało, a gola na wagę trzech punktów zdobyło w ostatniej akcji spotkania. Dzięki tej wygranej "Miedziowi" pozostali jedyną niepokonaną drużyną w tym sezonie na własnym stadionie.

- Każdy z tych meczów miał swoją historię. Nie zawsze się gra układała, ale naszą determinacją, ambicją potrafiliśmy wychodzić obronną ręką. Mieliśmy też czasami szczęście, ale na to szczęście zapracowaliśmy. Kibice też nam pomagali, jak na przykład w meczu z Legią Warszawa. W porównaniu z tym, co tu było jak przychodziłem, jest duża różnica na plus – skomentował Ojrzyński.

Nie jest wykluczone, że mecz z Zagłębiem będzie ostatnim, w którym Raków w ekstraklasie poprowadzi trener Marek Papszun. Z drugiej strony cały czas nie jest pewne, czy szkoleniowiec rzeczywiście przejmie Legię Warszawa.

- Nie interesuje mnie to całe zamieszanie. Oni mają swoje problemy, a my mamy swoje. Jaka jest tam atmosfera, nie wiem. Koncentrujemy się na tym, na co mamy wpływ. Musimy zadbać o swoją formę, plan treningowy i plan na mecz. Nie interesuje nas, czy zamieszanie z trenerem Markiem Papszunem wpłynie na postawę Rakowa – powtórzył Ojrzyński.

W Częstochowie na pewno w zespole Zagłębia zabraknie Michała Nalepy i Damiana Dąbrowskiego, którzy zmagają się z urazami.

Trener Ojrzyński przyznał, że poza kłopotami kadrowymi, w przypadku tego meczu musi jeszcze pomyśleć o odpowiedniej koncentracji, która w ostatnich spotkaniach nie zawsze jest na najwyższym poziomie.

- Uczulamy na to zawodników. Te ostatnie mecze w roku są ciekawe, bo rozstrzygają się czasami w sferze mentalnej. Z tym samym problemem pewnie będą się zmagać rywale. Musimy zadbać o determinację i o realizację planu meczowego. Jeżeli pod tym względem będziemy ustępować rywalom, możemy przegrać i to wysoko – przyznał opiekun Zagłębia.

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, PAP