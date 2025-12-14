Polsat Sport Talk - 15.12. Transmisja TV i stream online

Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym Polsat Sport Talk będzie narciarz wysokogórski, biegacz górski i himalaista Andrzej Bargiel.



Nasz gość opowie o strachu i racjonalizmie w świecie ekstremalnego sportu, o narodzinach pasji i tym, co daje siłę do osiągania ambitnych celów.



Bargiel opowie o emocjach, jakie towarzyszyły mu podczas ekscytujących wypraw.



Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek 15 grudnia o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl