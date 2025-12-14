Polsat Sport Talk - 15.12. Transmisja TV i stream online

Inne

Czas na kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Dwa puste krzesła stojące naprzeciwko siebie na ciemnym tle z logo "polsat sport talk".
fot. Polsat Sport

Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym Polsat Sport Talk będzie narciarz wysokogórski, biegacz górski i himalaista Andrzej Bargiel.


Nasz gość opowie o strachu i racjonalizmie w świecie ekstremalnego sportu, o narodzinach pasji i tym, co daje siłę do osiągania ambitnych celów.


Bargiel opowie o emocjach, jakie towarzyszyły mu podczas ekscytujących wypraw.


Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek 15 grudnia o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl 

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski: Życie i praca mojego ojca zbiegły się z wielkimi sukcesami polskiego sportu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 