Poznaliśmy mistrzów Polski w tenisie

Turniej Final Four Drużynowych Mistrzostw Polski rozegrano w sobotę i niedzielę w Bielsku-Białej. Trzecie miejsce wywalczył KS Górnik Bytom, który pokonał WKS Grunwald Poznań 4:2.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek i Maryla Rodowicz na jednym ujęciu! Co za widok

W półfinale ekipa z Bielska Białej pokonała Górnika 5:1. W drugim meczu 1/2 finału drużyna ze stolicy Dolnego Śląska okazała się lepsza od Grunwaldu, także 5-1.

„Pula nagród drużynowych mistrzostw Polski to 250 tys. zł. Kluby otrzymały już wypłatę 80 z 180 tys. zł za sezon zasadniczy. 70 tys. zł to z kolei pula dla uczestników Final Four. Zwycięzcy rywalizacji o tytuł DMP mogą liczyć na 30 tys. zł. Drugie miejsce to 22,5 tys., trzecie - 12,5 tys., a czwarte - 5 tys. zł premii” - poinformował w komunikacie, przed rozpoczęciem zawodów, Polski Związek Tenisowy.

W zespole BKT Advantage Bielsko-Biała zagrali: Maja Chwalińska, Viktoria Hruncakova, Maks Kaśnikowski, Katarzyna Kawa, Jozef Kovalik, Jiri Vesely.

Wyniki spotkań finałowych DMP w tenisie:



o 1. miejsce: BKT Advantage Bielsko-Biała - Come-On Tennis Wrocław 4:2



o 3. miejsce: KS Górnik Bytom - WKS Grunwald Poznań 4:2.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, PAP