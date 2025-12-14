Reprezentacja Polski wygrała w Budapeszcie!

Biało-czerwoni zaczęli udział w zawodach od piątkowej wygranej z Francją po rzutach karnych 4:3, potem pokonali Włochów 4:2. Po jednym występie na tafli lodowiska w Budapeszcie „zaliczyli” wszyscy trzej bramkarze kadry – Maciej Miarka, Michał Kieler i Mateusz Studziński.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsza taka kara w historii! Skoczek ukarany czerwoną kartką

To był drugi turniej Polaków w cyklu EPN. W listopadzie na sosnowieckim lodowisku drużyna prowadzona przez nowego selekcjonera Pekkę Tirkkonena pokonała Italię 4:2 oraz Wielką Brytanię 1:0, a przegrała po dogrywce ze Słowenią 2:3.

Fiński szkoleniowiec w październiku zastąpił Roberta Kalabera. Słowak pracował z reprezentacją pięć lat, jego kontrakt wygasł z końcem czerwca.

Europejski Puchar Narodów to nowy cykl zawodów, kolejne odbędą się w lutym w Wielkiej Brytanii.

Polacy są trakcie przygotowań do MŚ Dywizji 1A, które rozegrane zostaną na sosnowieckim lodowisku w dniach 2-8 maja 2026. O awans do elity rywalizować będą z Francją i Kazachstanem, które spadły z najwyższej grupy, Ukrainą, Japonią i Litwą, która awansowała z niższej dywizji.

Polska - Węgry 5:2

Bramki: 1:0 Jakub Lewandowski (7), 1:1 Istvan Terbocs (24), 2:1 Szymon Kiełbicki (25), 3:1 Jakub Ślusarczyk (42), 3:2 Bence Szabo (49), 4:2 Damian Tyczyński (51), 5:2 Michał Naróg (56).

Polska: Mateusz Studziński – Kamil Górny, Michał Naróg, Jonasz Hofman, Szymon Kiełbicki, Patryk Krężołek – Bartosz Florczak, Oskar Jaśkiewicz, Patryk Wronka, Dominik Paś, Alan Łyszczarczyk – Olaf Bizacki, Eryk Schafer, Jakub Lewandowski, Damian Tyczyński, Jakub Ślusarczyk – Kacper Maciaś, Mateusz Zieliński, Mateusz Gościński, Dominik Jarosz, Bartłomiej Jeziorski.

Kary: Polska – 6 minut ; Węgry – 8 minut.

Tabela końcowa turnieju w Budapeszcie:

M P Bramki

1. Polska 3 8 13-7

2. Francja 3 7 10-7

3. Włochy 3 3 5-7

4. Węgry 3 0 5-12.

BS, PAP