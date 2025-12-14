Reprezentant Polski wyrzucony z boiska. Opuści kluczowy dla niego mecz

Hubert PawlikPiłka nożna

Michał Skóraś po znakomitym początku w barwach Gent ostatnio nieco przygasł. Reprezentant Polski nie będzie również dobrze wspominał niedzielnego meczu z Royal Antwerp, gdyż został wyrzucony z boiska.

Młody piłkarz w bordowej koszulce reprezentacji Polski z logo Orlen i InPost stoi na boisku.
fot. Cyfrasport
Michał Skóraś dostał czerwoną kartkę w Gent

Michał Skóraś rozpoczął spotkanie z Royal Antwerp w podstawowym składzie. I zanotował całkiem niezłe statystyki - według Sofascore miał 88 kontaktów z piłką, 84 proc. celnych podań (z czego trzy były kluczowe) czy cztery wygrane pojedynki. Była 90. minuta, kiedy jednak popełnił fatalny błąd. Skóraś stracił piłkę przed polem karnym rywala i piłkarze Antwerpii wychodzili z kontrą. Szybko została ona zatrzymana przez Polaka, który brutalnie sfaulował Vincenta Janssena. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpanie mówią o zachowaniu Lewandowskiego. Oto reakcja Polaka na brak gry

 

Reprezentant Polski momentalnie zorientował się, co zrobił i wykonał gest przeprosin. Było jednak za późno. Kiedy arbiter wyciągnął czerwoną kartkę, zawodnik jedynie schował twarz w dłoniach. Ostatecznie Gent przegrało 0:2 i obecnie zajmuje ósme miejsce w tabeli, tuż za ich niedzielnym rywalem. Oba zespoły mają po 23 pkt. 

 

Co czerwona kartka będzie oznaczała dla Skórasia? Na ten moment nie wiadomo, na ile meczów zostanie zawieszony. Możliwe jednak, że w tym roku już nie pojawi się na placu gry. Ominie go zatem najbliższe spotkanie z jego byłą drużyną - Club Brugge.

Przejdź na Polsatsport.pl
CZERWONA KARTKAGENTMICHAŁ SKÓRAŚPIŁKA NOŻNAREPREZENTACJAREPREZENTANT POLSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Lech Poznań - Mainz 1:1. Gol Mikaela Ishaka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 