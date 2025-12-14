Reprezentant Polski wyrzucony z boiska. Opuści kluczowy dla niego mecz

Michał Skóraś rozpoczął spotkanie z Royal Antwerp w podstawowym składzie. I zanotował całkiem niezłe statystyki - według Sofascore miał 88 kontaktów z piłką, 84 proc. celnych podań (z czego trzy były kluczowe) czy cztery wygrane pojedynki. Była 90. minuta, kiedy jednak popełnił fatalny błąd. Skóraś stracił piłkę przed polem karnym rywala i piłkarze Antwerpii wychodzili z kontrą. Szybko została ona zatrzymana przez Polaka, który brutalnie sfaulował Vincenta Janssena.

Reprezentant Polski momentalnie zorientował się, co zrobił i wykonał gest przeprosin. Było jednak za późno. Kiedy arbiter wyciągnął czerwoną kartkę, zawodnik jedynie schował twarz w dłoniach. Ostatecznie Gent przegrało 0:2 i obecnie zajmuje ósme miejsce w tabeli, tuż za ich niedzielnym rywalem. Oba zespoły mają po 23 pkt.

Co czerwona kartka będzie oznaczała dla Skórasia? Na ten moment nie wiadomo, na ile meczów zostanie zawieszony. Możliwe jednak, że w tym roku już nie pojawi się na placu gry. Ominie go zatem najbliższe spotkanie z jego byłą drużyną - Club Brugge.