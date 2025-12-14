Rodzinne starcie w PlusLidze! Ojciec trenerem, synowie po obu stronach siatki (WIDEO)

W jedenastej kolejce PlusLigi Cuprum Stilon Gorzów zmierzył się z Bogdanką LUK Lublin (2:3). Gorzowską drużynę prowadzi trener Hubert Henno, a na parkiecie pojawili się jego dwaj synowie - Mathis (Stilon) oraz Hilir (Bogdanka).

Dwie drużyny siatkarskie ustawione na boisku z widownią na trybunach.
fot. Polsat Sport
Mecz Cuprum Stilon Gorzów - Bogdanka LUK Lublin był okazją do spotkania dla siatkarskiej rodziny Henno.

Przed sezonem PlusLigę wzmocnili przedstawiciele rodziny Henno. Hubert - słynny przed laty libero został trenerem Cuprum Stilonu; klub z Gorzowa zasilił również jego syn - 20-letni przyjmujący Mathis Henno. Starszy syn pana Huberta - Hilir - ma 22 lata i gra w drużynie Bogdanka LUK Lublin. Mecz gorzowian z mistrzem Polski w 11. kolejce PlusLigi był więc okazją do rodzinnego spotkania.

 

Gorzowianie rozegrali bardzo dobre spotkanie, przegrywając z Bogdanką dopiero po tie-breaku. Mathis zdobył dla gospodarzy 15 punktów. Hilir, mimo zwycięstwa lublinian, zanotował nieco słabszy występ; wywalczył osiem punktów i w trzecim secie został zdjęty z boiska.

 

Jak zagrali bracia Henno? Zobacz w materiale wideo:

 

