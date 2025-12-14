Siódme miejsce polskiej sztafety

W polskiej ekipie wystąpili: Klaudia Domaradzka i Mateusz Sochowicz w jedynkach oraz dwójki Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk i Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska. Do Włochów stracili 3,855 s.

Strata Austrii wyniosła 0,207 s, a USA - 0,566.

W sobotę rywalizowano też w jedynkach kobiet i mężczyzn. Wygrała Amerykanka Summer Britcher, przed Włoszką Vereną Hofer i Amerykanką Ashley Farquharson. Domaradzka uplasowała się na 23. pozycji.

Wśród panów najlepszy był Austriak Jonas Mueller, drugie miejsce zajął Niemiec Max Langenhan, a trzecie Włoch Leon Felderer. Polacy nie startowali.