Siódme miejsce polskiej sztafety

Zimowe

Polska sztafeta mieszana zajęła siódme miejsce w zawodach Pucharu Świata w saneczkarstwie w Park City. Triumfowali Włosi, a za nimi uplasowały się ekipy Austrii oraz USA. Do rywalizacji przystąpiło osiem drużyn.

Sportowiec na sankach zjazdowych ślizga się po torze lodowym.
fot. PAP

W polskiej ekipie wystąpili: Klaudia Domaradzka i Mateusz Sochowicz w jedynkach oraz dwójki Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk i Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska. Do Włochów stracili 3,855 s.

 

Strata Austrii wyniosła 0,207 s, a USA - 0,566.

 

W sobotę rywalizowano też w jedynkach kobiet i mężczyzn. Wygrała Amerykanka Summer Britcher, przed Włoszką Vereną Hofer i Amerykanką Ashley Farquharson. Domaradzka uplasowała się na 23. pozycji.

 

Wśród panów najlepszy był Austriak Jonas Mueller, drugie miejsce zajął Niemiec Max Langenhan, a trzecie Włoch Leon Felderer. Polacy nie startowali.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Karolina Bosiek: Czekam cierpliwie, bo wiem, że to nie jest szczyt moich możliwości
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 