Siódme miejsce polskiej sztafety
Polska sztafeta mieszana zajęła siódme miejsce w zawodach Pucharu Świata w saneczkarstwie w Park City. Triumfowali Włosi, a za nimi uplasowały się ekipy Austrii oraz USA. Do rywalizacji przystąpiło osiem drużyn.
W polskiej ekipie wystąpili: Klaudia Domaradzka i Mateusz Sochowicz w jedynkach oraz dwójki Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk i Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska. Do Włochów stracili 3,855 s.
Strata Austrii wyniosła 0,207 s, a USA - 0,566.
W sobotę rywalizowano też w jedynkach kobiet i mężczyzn. Wygrała Amerykanka Summer Britcher, przed Włoszką Vereną Hofer i Amerykanką Ashley Farquharson. Domaradzka uplasowała się na 23. pozycji.
Wśród panów najlepszy był Austriak Jonas Mueller, drugie miejsce zajął Niemiec Max Langenhan, a trzecie Włoch Leon Felderer. Polacy nie startowali.