Tauron Liga: KS DevelopRes Rzeszów - ITA Tools Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

Rzeszowianki otwierają tabelę Tauron Ligi (25 punktów). Wygrały osiem z dziewięciu meczów i tylko Budowlani Łódź znaleźli sposób na na podopieczne Cesara Hernandeza Gonzaleza, wygrywając z nimi po tie-breaku w trzeciej kolejce.

Z kolei mielczanki grają w kratkę. Po serii dwóch zwycięskich spotkań przyszła porażka w ostatniej kolejce z Hagric Sokołem Mogilno 2:3. Zawodniczki Stali mają cztery zwycięstwa w dziewięciu meczach i 11 punktów na koncie.

Ich ostatnie bezpośrednie starcie zakończyło się wygraną rzeszowianek w trzech setach. Jak będzie w niedzielę?

Relacja live i wynik na żywo z meczu KS DevelopRes Rzeszów - ITA Tools Stal Mielec na Polsatsport.pl od 20:00 na Polsatsport.pl. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra i online w Polsat Box Go.