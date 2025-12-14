Tauron Liga: PGE Budowlani Łódź - ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Relacja live i wynik na żywo

Łodzianki plasują się na trzecim miejscu w tabeli, mając na koncie siedem wygranych oraz dwie porażki. Wygrał dwa ostatnie ligowe spotkania - derbowe z ŁKS oraz z Moya Radomką Radom.

Z kolei siatkarki ECO Harpoon LOS zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Nie wygrały jeszcze żadnego spośród dziewięciu meczów. Zapisały na koncie tylko dwa zwycięskie sety.

Jak będzie w niedzielę?

Relacja live i wynik na żywo z meczu PGE Budowlani Łódź - ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki na Polsatsport.pl od 19:00. Transmisja meczu w Polsacie Sport Fight i online w Polsat Box Go.