Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 10. kolejki (WIDEO)

Dziesiąta kolejka Tauron Ligi rozpoczęła się we Wrocławiu. Siatkarki tamtejszej drużyny przegrały z ŁKS Commercecon Łódź 1:3. Ciekawie było w Szczecinie, gdzie Lotto Chemik Police pokonał Moya Radomkę Radom 3:1.

Trzy kolejne spotkania nie przyniosły wielkich emocji. Siatkarki UNI Opole wygrały na wyjeździe z Metalkas Pałacem Bydgoszcz 3:0. Również w trzech setach kończyły się mecze PGE Budowlani Łódź - EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki i DevelopRes Rzeszów - ITA Tools Stal Mielec wygrane przez gospodynie.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze gra dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

Wyniki meczów 10. kolejki Tauron Ligi:

2025-12-12: #VolleyWrocław – ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (18:25, 21:25, 25:20, 23:25)

2025-12-12: Lotto Chemik Police – Moya Radomka Radom 3:1 (29:27, 21:25, 25:20, 25:17)

2025-12-13: Metalkas Pałac Bydgoszcz – UNI Opole 0:3 (26:28, 15:25, 20:25)

2025-12-14: PGE Budowlani Łódź – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0 (25:19, 25:13, 25:19)

2025-12-14: DevelopRes Rzeszów – ITA Tools Stal Mielec 3:0 (25:15, 25:10, 25:21)

2025-12-15: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Sokół & Hagric Mogilno (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

RM, Polsat Sport