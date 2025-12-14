UFC wyniki dziś. Debiut Oleksiejczuka. Skróty walk (WIDEO)
W nocy z soboty 13 grudnia na niedzielę 14 grudnia czeka nas gala UFC Vegas 112, na której Cezary Oleksiejczuk oficjalnie zadebiutuje w amerykańskiej organizacji. Wyniki i skróty walk UFC będą dostępne po zakończeniu gali.
W nocy z soboty na niedzielę młodszy z braci Oleksiejczuk zadebiutuje w UFC. Przypomnijmy - od lat boje w największej federacji MMA toczy Michał Oleksiejczuk, starszy brat Cezarego.
Debiutanckim rywalem Oleksiejczuka w UFC będzie Cesar Almeida.
UFC Vegas 112. O której walka Cezarego Oleksiejczuka?
W walce wieczoru ostatniej gali UFC w tym roku Brandon Royval zmierzy się z Manelem Kape.
Wyniki walk UFC Vegas 112:
Karta główna (Transmisja od godziny 4:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):
125 lb: Brandon Royval (17-8) vs. Manel Kape (21-7)
145 lb: Giga Chikadze (15-5) vs. Kevin Vallejos (16-1)
185 lb: Cesar Almeida (7-1) vs. Cezary Oleksiejczuk (16-3)
145 lb: Morgan Charriere (21-11-1) vs. Melquizael Costa (24-7)
265 lb: Kennedy Nzechukwu (14-6) vs. Marcus Buchecha (5-2)
Karta wstępna:
115 lb: Amanda Lemos (15-5-1) vs. Gillian Robertson (16-8)
145 lb: Joanderson Brito (17-5-1) vs. Melsik Baghdasaryan (8-3)
170 lb: Neil Magny (31-13) vs. Yaroslav Amosov (28-1)
265 lb: Sean Sharaf (4-1) vs. Steven Asplund (6-1)
135 lb: Luana Santos (9-2) vs. Melissa Croden (7-2)
265 lb: Allen Frye (6-2) vs. Guliherme Pat (5-0)
125 lb: Tereza Bleda (7-1) vs. Jamey-Lyn Horth (8-2)