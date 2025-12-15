"All I Want For Christmas Is You". Mariah Carey na igrzyskach olimpijskich

Carey wystąpi na stadionie San Siro w Mediolanie 6 lutego podczas inauguracji igrzysk. Jej występ ma nawiązywać do "Harmonii", głównego tematu ceremonii, łącząc muzykę i sport, aby podkreślić takie wartości jak inkluzywność, szacunek i wymiana kulturowa.

ZOBACZ TAKŻE: Powiedzieli to jasno ws. igrzysk. Zrobią wszystko, by do tego nie dopuścić

"Znana na całym świecie za swój niepowtarzalny głos i twórczość muzyczną, która przekracza pokolenia i kultury, Mariah Carey w pełni uosabia emocje towarzyszące przygotowaniom do igrzysk" – można przeczytać w komunikacie prasowym organizatorów.

Podczas ceremonii otwarcia wystąpi kilku międzynarodowych artystów, będzie ona również zawierała elementy celebrujące włoską kulturę i innowacyjność.

Do tej pory ogłoszono tylko jedno nazwisko innej gwiazdy wydarzenia - włoskiej aktorki Matildy de Angelis.

Na San Siro, gdzie piłkarskie mecze rozgrywają Inter Mediolan i AC Milan, spodziewanych jest ponad 60 tys. widzów, a ceny biletów wahają się od 260 do 2000 euro.

Oprócz San Siro, ceremonia otwarcia odbędzie się jednocześnie – po raz pierwszy w historii igrzysk olimpijskich – na trzech innych obiektach, gdzie rozgrywane będą zawody w 2026 roku: Cortinie d'Ampezzo, Livigno i Predazzo.

Olimpijskie zmagania we Włoszech potrwają od 6 do 22 lutego.