"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Wielki finał: Iga Świątek kontra Aleksandra Mirosław
Trwa plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025", w którym Czytelnicy portalu wybierają najlepszego sportowca mijającego roku! Za nami starcie o trzecie miejsce, w którym Ewa Pajor zatriumfowała nad Wilfredo Leonem. Został nam więc już tylko jeden pojedynek - wielki finał! Kto powinien w nim zwyciężyć i zdobyć tytuł „Asa Sportu” - Iga Świątek czy Aleksandra Mirosław?
"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego zamierzeniem jest wskazanie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w ramach głosowania odbywającego się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.
W pierwszym etapie zabawy Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli następnie do 1/8 finału - teraz ich wybrańców czekają pojedynki w trybie pucharowym.
Za nami już niemal wszystkie potyczki! W rywalizacji o najniższy stopień podium Ewa Pajor pokonała Wilfredo Leona. Teraz przyszedł czas na wielki finał, w którym o tytuł "Asa Sportu" powalczą Iga Świątek i Aleksandra Mirosław. Wybierz swoją faworytkę i oddaj głos w naszej ankiecie!
"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025": Iga Świątek kontra Aleksandra Mirosław - kto powinien wygrać wielki finał plebiscytu?
Iga Świątek - przez cały sezon dzielnie walczyła o powrót na szczyt światowego rankingu kobiecego tenisa. Choć w pierwszej części kampanii nasza zawodniczka nie radziła sobie najlepiej (nie udało jej się sięgnąć po kolejny triumf w Paryżu), w Londynie sprawiła niemałą niespodziankę i zdobyła po pierwszy w karierze seniorskiej tytuł mistrzowski w Wimbledonie. Do tego sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa dołożyła jeszcze trofea z Cincinnati i Seulu, utrzymując drugie miejsce w światowej klasyfikacji.
Aleksandra Mirosław w 2025 roku znów udowodniła, że jest najlepszą zawodniczką na świecie we wspinaczce sportowej. Na niedawnym globalnym czempionacie wyśrubowała swój rekord świata, do którego dołożyła kolejny w karierze złoty medal. Lublinianka jest już coraz bliżej złamania magicznej bariery sześciu sekund. Póki co nie jest w stanie zagrozić jej żadna z rywalek, a kolejne sukcesy wydają się być tylko kwestią czasu.
Ankieta dostępna jest pod tym linkiem.
